Rendez-vous à la Coupe du Monde du Qatar ! Les écrans LED d'Unilumin illuminent le stade Lusail

SHENZHEN, Chine, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 débutera le 21 novembre et sa finale se déroulera au stade Lusail, le plus grand stade du Qatar.

image

En raison de la popularité de la technologie LED, les écrans LED et le système de contrôle des écrans sont devenus l'équipement standard de nombreux sites sportifs internationaux. En tant que représentant de la production LED intelligente en Chine, Unilumin et la célèbre entreprise internationale Daktronics ont assuré conjointement la fourniture d'écrans LED pour la Coupe du monde de la FIFA au Qatar. Parmi eux, les grands écrans LED destinés à l'affichage des scores, fabriqués par Unilumin, illumineront le terrain de football.

Le Qatar connaît des températures élevées et une forte intensité d'ensoleillement, ce qui exige des écrans LED utilisés pour cette Coupe du Monde une meilleure dissipation de la chaleur, une plus grande luminosité et d'autres performances exceptionnelles. Afin d'offrir une meilleure expérience de visionnage à tous les fans du monde entier, l'équipe technique d'Unilumin a personnalisé la conception du boîtier et a appliqué un module spécifique, un circuit de pilotage et une puce, permettant d'améliorer l'efficacité de la dissipation thermique de plus de 50 %. La luminosité est également grandement améliorée, ce qui permet non seulement d'assurer un fonctionnement stable à long terme des écrans, mais aussi de garantir un affichage clair en cas de forte luminosité, afin que les spectateurs de toutes positions puissent profiter du jeu.

En outre, les terminaux d'affichage à LED d'Unilumin sont équipés d'une plateforme de contrôle, d'exploitation et de maintenance des écrans développée par Unilumin, qui permet de contrôler intelligemment à distance la lecture, la diffusion et l'interaction pendant l'événement. En tant que support interactif important pour la diffusion d'informations et l'interaction avec le public, ils seront la star du stade Lusail.

Après les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, la Coupe d'Europe de basket-ball masculin de la FIBA et d'autres événements sportifs majeurs, Unilumin a une fois de plus fait de ses propres produits de haute technologie un élément indispensable des grands événements sportifs internationaux grâce à une conception de haute qualité, à la personnalisation et à l'assistance technique sur place et aux services après-vente.

