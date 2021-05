Encontro anual da ISMRM-SMRT apresenta programação com palestrantes de renome

CONCORD, Califórnia, 17 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Sociedade Internacional de Ressonância Magnética em Medicina (ISMRM) está realizando seu encontro anual esta semana, e a programação apresenta vários palestrantes famosos.

Este ano, a palestra presidencial do ISMRM será ministrada por Simon Singh, Ph.D. O título da apresentação de Singh é "Do Big Bang ao Último Teorema de Homero". Simon Singh tornou-se produtor e diretor de TV e trabalha em programas da BBC como "Tomorrow's World" e "Horizon" antes de ganhar um BAFTA por seu documentário premiado, "Fermat's Last Theorem" ("O Último Teorema de Fermat", em tradução livre), que foi seguido por seu livro sobre o mesmo tema. Como um dos escritores de ciência e matemática mais populares do mundo, Singh conduzirá os ouvintes em uma excursão por seus livros mais vendidos e falará sobre a forma como tem abordado alguns temas difíceis e os explicado ao grande público em geral.

Além de Simon Singh, entre os palestrantes principais do ISMRM deste ano estão Pia C. Maly Sundgren, M.D., Ph.D., conferencista de Mansfield, que falará sobre Viribus Unitis; John Gore, Ph.D., o palestrante de Lauterbur, que falará sobre Adventures in Contrast (Aventuras em Contraste); e Katja Pinker-Domenig, M.D., Ph.D., a palestrante da NIBIB New Horizons, que falará sobre RMI de Precisão das Mamas: Realidade ou Utopia? Entre os palestrantes principais da Sociedade dos Tecnólogos em Ressonância Magnética (SMRT) estão Thomas Grist, M.D., o conferencista presidencial, que falará sobre Siga o Fluxo: Lições aprendidas sobre a Importância do Trabalho em Equipe entre o Radiologista e o Tecnólogo no Desenvolvimento da Angiografia por RM; e Donald McRobbie, Ph.D., que ministrará a masterclass da SMRT sobre Segurança em RM: do Folclore à Física.

O encontro anual da ISMRM-SMRT será realizado virtualmente este ano, com mais de cinco mil participantes dedicados à área de ressonância magnética. O próximo encontro anual da ISMRM será um encontro conjunto com a Sociedade Europeia de Ressonância Magnética em Medicina e Biologia (ESMRMB) e será realizada de 7 a 12 de maio de 2022 em Londres, na Inglaterra.

Sobre a ISMRM:

A Sociedade Internacional de Ressonância Magnética em Medicina é uma associação científica internacional sem fins lucrativos, cujo objetivo é promover a comunicação, a pesquisa, o desenvolvimento e as aplicações no campo da ressonância magnética em medicina e biologia e outros temas relacionados e desenvolver e fornecer canais e instalações para a formação continuada nesta área. Seus membros multidisciplinares são médicos, físicos, engenheiros, bioquímicos e tecnólogos. Além de seus grandes encontros científicos, a sociedade realiza workshops e publica duas revistas especializadas, a Magnetic Resonance in Medicine e o Journal of Magnetic Resonance Imaging, além de um boletim informativo virtual, o MR Pulse. Ela também patrocina 29 grupos de estudo em áreas específicas de interesse científico e capítulos com base na localização geográfica.

Para saber mais sobre a Sociedade Internacional de Ressonância Magnética em Medicina (ISMRM), ligue para +1 510-841-1899, ou acesse nosso site www.ismrm.org.

