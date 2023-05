Encora gibt Übernahme von Softelligence bekannt und baut damit erste Lieferkapazitäten in Europa auf

Encora Holdings Limited, ein Unternehmen der Encora Group, hat eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von Softelligence SRL, einem rumänischen Unternehmen für Software-Engineering-Dienstleistungen, unterzeichnet

SCOTTSDALE, Arizona, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Encora, Engineering der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Softelligence, einem rumänischen Software-Engineering-Dienstleister, unterzeichnet hat, um die erste Lieferung von Encora zu etablieren Zentren in Europa. Die wachsende globale Präsenz von Encora ermöglicht es dem Unternehmen, Nearshore-Dienste für Kunden in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Australien und jetzt auch in Europa bereitzustellen.

„Wir gehen davon aus, dass Softelligence unsere globale Reichweite erheblich ausbauen und unsere Fähigkeit stärken wird, den Kunden auf der ganzen Welt hochwertige Nearshore-Dienste anzubieten", erklärte Anand Birje, CEO von Encora. „Wir freuen uns, Adrian Blidarus und sein Team bei uns begrüßen zu dürfen. Sie werden mit ihrem Fachwissen dazu beitragen, unsere Fähigkeiten zu verbessern und unser Ziel, der führende globale Anbieter von technischen Lösungen zu werden, weiter voranzutreiben."

Softelligence bietet ein umfassendes Spektrum an Software-Engineering-Dienstleistungen und digitalen Lösungen für Banken, Versicherungen und andere Branchen. Über seine Büros und Lieferstandorte in Bukarest und Craiova (Rumänien) sowie in Skopje (Mazedonien) ermöglicht Softelligence es Unternehmen aus der Versicherungs- und Bankenbranche, ihr datengesteuertes Wachstum mit InsurTech der nächsten Generation, Automatisierung, KI, maschinellem Lernen und Softwareentwicklung zu beschleunigen.

„Wir freuen uns sehr, Teil der Encora-Familie zu werden und glauben, dass diese Partnerschaft unsere Fähigkeit, Kunden im Vereinigten Königreich, in Kontinentaleuropa und darüber hinaus zu betreuen, erheblich stärken wird", betonte Adrian Blidarus, Gründer und CEO von Softelligence. „Softelligence und Encora passen kulturell sehr gut zusammen und wir sind davon überzeugt, dass unsere Fähigkeiten sowohl den bestehenden als auch den zukünftigen Kunden einen entscheidenden Mehrwert bieten werden."

„Die heutige Ankündigung signalisiert den formellen Eintritt von Encora in den europäischen Markt. „Wir freuen uns sehr, mit dem Team von Softelligence zusammenzuarbeiten, um Kunden in allen Wirtschaftszentren der Welt erstklassige Software-Engineering-Dienstleistungen anzubieten", erklärte Venu Raghavan, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Encora.

Mittlerweile beschäftigt Encora mehr als 9.000 Mitarbeiter in den USA, Europa, Lateinamerika, Indien und im asiatisch-pazifischen Raum. Softelligence wird Encoras strategische Expansion nach Europa unterstützen und seine Fähigkeiten stärken, Kunden in neuen Märkten zu betreuen.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Softelligence mit den bestehenden Führungskräften und Mitarbeitenden als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Encora weitergeführt. Die Transaktion unterliegt der üblichen behördlichen Genehmigung und wird voraussichtlich Mitte 2023 abgeschlossen. Nach dem Abschluss wird Softelligence mit der Umsetzung des Rebrandings beginnen und unter der Marke Encora agieren.

Informationen zu Encora

Encora hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona, und wird von den renommierten Private-Equity-Firmen Advent International und Warburg Pincus unterstützt. Encora ist der bevorzugte Innovationspartner für einige der weltweit führenden Technologieunternehmen. Das Unternehmen bietet preisgekrönte Digital-Engineering-Dienstleistungen wie Datenwissenschaft und -technik, generative KI, Software-Produktentwicklung, Cloud-Services, Devops, digitale Erfahrung, Qualitätstechnik und Cybersicherheit. Encora verfügt über umfassende vertikale Cluster-Fähigkeiten in den Bereichen HealthTech, FinTech, HiTech, IAM und Cybersicherheit, Digitaler Handel, Reisen und Gastgewerbe, Lieferkette und Logistik, Telekommunikation und in anderen spezialisierten Branchen. Mit über 9.000 Mitarbeitern in mehr als 50 Niederlassungen und Innovationslabors in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Lateinamerika, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum bietet Encora einen weltweiten Talentpool, branchenspezifisches Fachwissen und firmeneigene agile Entwicklungskapazitäten, die es unseren Kunden ermöglichen, durch beschleunigte Innovationszyklen bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf www.encora.com.

Informationen zu Softelligence

Softelligence ermöglicht es Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsbereich, ihr Wachstum mit InsurTech der nächsten Generation durch Automatisierung, KI und maschinelles Lernen zu beschleunigen. Das Unternehmen verfügt über umfassende Branchenkenntnisse und ein breites Fachwissen in digitalen Projekten. Dazu gehören papierlose Angebots- und Bindungsabläufe, die Automatisierung des Schadenprozesses durch KI, die Betrugserkennung durch Algorithmen des maschinellen Lernens in den Bereichen Privat- und Geschäftsversicherungen, Unternehmens- und Spezialversicherungen sowie digitale Kreditvergabe, Know Your Customer (KYC) und andere digitale Bankabläufe. Von Daten über Einblicke mit überzeugenden Dashboards, von manuellen Prozessen und Formularen bis hin zu rein digitalen Customer Journeys – Softelligence ist der Partner der Wahl für viele führende Versicherungsunternehmen und Banken in Europa.

