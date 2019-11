Encore Medical Education irá publicar o Official Best of SABCS® News do Simpósio do Câncer de Mama de San Antonio (SABCS®), a partir de 12 de dezembro de 2019

SAN ANTONIO, Texas, 1 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Encore Medical Education (www.encoremeded.com) irá publicar o Official SABCS® News, destacando as principais conclusões do 42o Simpósio do Câncer de Mama de San Antonio (SABCS® – San Antonio Breast Cancer Symposium), a ser realizado de 10 a 14 de dezembro de 2019 em San Antonio, Texas, EUA.

As inscrições estão abertas para acessar o Official Best of SABCS NEWS. As inscrições estão abertas para acesso gratuito profissionais de saúde (HCPs), em www.bestofsabcsnews.com. As primeiras notícias das sessões gerais serão publicadas a partir de 12 de dezembro de 2019, às 16h CDT (UTC -6).

O website do Official Best of SABCS® em inglês (www.bestofsabcsnews.com) irá incluir sumários de especialistas em vídeos, com slides de apresentações originais do estudos clínicos mais significativos apresentados a cada dia. Especialistas mundialmente reconhecidos, tais como os Drs. Kaklamani, Rugo e Gradishar, entre outros, irão relatar as conclusões essenciais dos principais estudos clínicos, incluindo:

Resultados preliminares do estudo clínico de Fase 2 SOLTI-1402/CORALLEEN ;

; Resultados preliminares do DESTINY-Breast01 ;

; Resultados do estudo clínico POTENT ;

; Análise de sobrevivência geral intermediária do APHINITY (BIG 4-11) ;

; Resultados preliminares do IMpassion131 ;

; Resultados do estudo de Fase 3 SOPHIA

Efeitos do capecitabina como parte da quimioterapia neo-/adjuvante ;

; Resultados do Estudo ATEMPT ;

; E muitos outros…

Versões em outros idiomas do SABCS® News estarão disponíveis em https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/:

Programa do Official SABCS ® News em alemão;

News em alemão; Programa do Official SABCS ® News em espanhol;

News em espanhol; Programa do Official SABCS® News em japonês.

Sobre os programas do Best of SABCS®

O Simpósio do Câncer de Mama de San Antonio (San Antonio Breast Cancer Symposium®), já em sua 42a edição, é a principal conferência para profissionais de pesquisa básica, translacional e clínica do câncer. É reconhecido por apresentar os dados mais recentes sobre o câncer de mama de todo o mundo.

Os programas do Best of SABCS® oferecem aos profissionais, que não podem viajar para San Antonio, a oportunidade de assistir e discutir as pesquisas e avanços mais recentes no campo do câncer de mama com os colegas e formadores de opinião essenciais, com acesso as apresentações e pôsteres originais.

Para obter mais informações sobre oportunidades do Best of SABCS®, contate a Encore Medical Education LLC, a agente exclusiva do SABCS® para a divulgação internacional do conteúdo do simpósio, pelo e-mail lidia.martin@encoremeded.com.

