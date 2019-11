Encore Medical Education publicará el Official Best of SABCS® News de la edición de 2019 del San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS®) a partir del 12 de diciembre de 2019

SAN ANTONIO, Texas, 1 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Encore Medical Education (www.encoremeded.com) publicará el Official SABCS® News, que resalta los hallazgos clave presentados en la edición 42 del San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS®) (Simposio sobre el Cáncer de Mama de San Antonio), que se realizará del 10 al 14 de diciembre de 2019 en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Ya está abierta la inscripción para tener acceso al Official Best of SABCS NEWS. La inscripción está abierta gratuitamente al personal de atención médica en www.bestofsabcsnews.com. Las primeras noticias de las sesiones generales se publicarán a partir del 12 de diciembre de 2019 a las 4:00 p. m., hora central (UTC -6).

El sitio web en inglés del Official Best of SABCS® News (www.bestofsabcsnews.com) ofrecerá resúmenes de video por expertos con las diapositivas de las presentaciones originales sobre los ensayos clínicos más significativos presentados cada día. Expertos de prestigio mundial como los doctores Kaklamani, Rugo y Gradishar, entre otros, informarán sobre las ideas clave de los principales ensayos como:

Resultados primarios del ensayo de fase 2 SOLTI-1402/CORALLEEN

Resultados primarios de DESTINY-Breast01

Resultados del ensayo POTENT

Análisis de supervivencia general interino de APHINITY (BIG 4-11)

Resultados primarios de IMpassion131

Resultados del estudio de fase 3 SOPHIA

Efectos de la capecitabina como parte de una quimioterapia neoadyuvante

Resultados del estudio ATEMPT

Y muchos otros…

Versiones adicionales del SABCS® News en otros idiomas se podrán consultar en https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/:

El programa del Official SABCS ® News en alemán

News en alemán El programa del Official SABCS ® News en español

News en español El programa del Official SABCS® News en japonés

Acerca de los programas Best of SABCS®

El San Antonio Breast Cancer Symposium®, ahora en su 42 edición, es la conferencia por excelencia para los profesionales especializados en la investigación del cáncer clínica, traslacional y básica. Goza de gran reconocimiento por presentar los más recientes datos sobre el cáncer de mama procedentes de todas partes del mundo.

Los programas Best of SABCS® les ofrecen a los profesionales que no pueden viajar a San Antonio la oportunidad de compartir y debatir los últimos avances e investigaciones en el ámbito del cáncer de mama con colegas y líderes de opinión clave con acceso a las presentaciones y los carteles originales.

Para informarse sobre las oportunidades que ofrece Best of SABCS®, le rogamos comunicarse con Encore Medical Education LLC, agente exclusivo del SABCS® para la difusión del contenido del simposio a escala internacional, en la dirección lidia.martin@encoremeded.com.

