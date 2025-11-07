Encuesta de Consolidated Credit: los estadounidenses todavía tienen la deuda navideña del año pasado, y está dando forma a las decisiones de 2025

FORT LAUDERDALE, Florida, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que se acerca la temporada navideña de 2025, una nueva encuesta de consumidores de la organización de asesoría financiera sin fines de lucro Consolidated Credit revela que muchos estadounidenses aún están pagando la deuda de los regalos y celebraciones del año pasado.

El hecho de que tantos estadounidenses todavía estén pagando las facturas de vacaciones del año pasado debería detenernos en seco: la deuda no debería ser un recuerdo duradero de la temporada. (PRNewsfoto/Consolidated Credit)

Apodada la "resaca de la deuda de las fiestas", esta carga financiera no es solo una preocupación del hogar, es un indicador más amplio del estrés del consumidor y la presión presupuestaria. La encuesta encontró que el 36 % de los encuestados lleva saldos de las compras navideñas de 2024 y se enfrenta a un difícil acto de equilibrio: administrar la deuda antigua mientras se prepara para los nuevos gastos estacionales.

"No se trata solo de saldos sobrantes", dice April Lewis-Parks, Directora de Educación de Consolidated Credit. "Es una señal más profunda de cuántas familias están entrando en las vacaciones ya atrasadas, estresadas y haciendo concesiones. Con la inflación aún alta, el uso del crédito en aumento y el despegue de BNPL, las apuestas financieras nunca se han sentido tan altas".

Un porcentaje significativo de estadounidenses (69 %) utilizó tarjetas de crédito para cubrir los gastos de las fiestas el año pasado, y el 20 % recurrió a los servicios de comprar ahora, pagar después (BNPL). De cara a las vacaciones de 2025, el 50 % planea volver a depender de las tarjetas de crédito, mientras que el 36 % espera usar solo efectivo o débito, una señal de planificación más cautelosa y moderación en el gasto.

El costo emocional es aparente

Llevar deudas mientras se prepara para la nueva temporada de vacaciones está afectando el bienestar emocional de las personas, particularmente entre las mujeres que reportan mayores niveles de tensión:

El 39 % se siente ligera o moderadamente estresado por la deuda relacionada con las vacaciones

El 19 % dice que está muy o extremadamente estresado

El 64 % está preocupado por la inflación y el aumento de los precios

El 31 % está preocupado por el gasto excesivo

Los datos recientes ilustran que esto es más que un problema estacional, es un cambio más amplio en el comportamiento financiero del consumidor. Según una encuesta reciente compilada por Deloitte, se prevé que el gasto en vacaciones disminuya alrededor del 10 % este año en medio de la incertidumbre económica y la inflación, y el 77 % de los consumidores esperan precios más altos en los artículos de temporada.

Estos puntos de datos subrayan cómo la acumulación de deuda navideña está creando efectos dominó más allá de diciembre, lo que afecta el ahorro, la salud mental, la confianza y las decisiones futuras de gasto.

"Nuestros hallazgos muestran que la 'resaca de deudas de las fiestas' es real y está creciendo. La inflación, el crédito fácil y Buy Now Pay Later han creado una tormenta perfecta donde la alegría a corto plazo a menudo conduce al estrés a largo plazo", dice Lewis-Parks.

Qué pueden hacer los consumidores:

Crea un presupuesto de vacaciones realista y ajusta las expectativas en consecuencia, especialmente si todavía estás pagando la deuda del año pasado.

Limite el uso de planes de crédito y BNPL de alto interés a menos que tenga una estrategia de pago clara (el uso de BNPL está aumentando y puede contribuir a ciclos de deuda más largos).

Priorice el pago de los saldos de días festivos anteriores antes de acumular nuevas deudas.

Aproveche esta temporada navideña como una oportunidad para desarrollar la resiliencia financiera, no solo para "superar" el mes.

Acerca de: Consolidated Credit es una organización sin fines de lucro que ha ayudado a más de 10 millones de personas a superar el endeudamiento y los desafíos financieros en 30 años. Su misión es ayudar a las familias en todo Estados Unidos a sobreponerse a las crisis financieras y resolver problemas de administración del dinero mediante la educación y el asesoramiento.

