Encuesta:preocupaciones de los consejeros delegados de Estados Unidos en 2021

-Encuesta: los consejeros delegados de Estados Unidos comienzan 2021 preocupados por los impuestos, optimistas sobre el comercio y ansiosos por regresar a la oficina

NUEVA YORK, 14 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- A medida que comienza 2021, una nueva encuesta de The Conference Board revela los mayores problemas que mantendrán a los líderes empresariales despiertos por la noche en el nuevo año. Los consejeros delegados de Estados Unidos están más preocupados por el aumento de los impuestos corporativos y el aumento de la regulación, pero menos preocupados por la inestabilidad política mundial y las perturbaciones del comercio mundial. Y en comparación con sus homólogos globales, los consejeros delegados de EE.UU. están más ansiosos de que el personal regrese al lugar de trabajo físico. Los ejecutivos estadounidenses también ven la disponibilidad generalizada de una vacuna como un cambio de juego para sus negocios.

La encuesta consultó a los consejeros delegados y ejecutivos de C-suite de todo el mundo sobre sus mayores desafíos empresariales en 2021. Entre los principales factores de estrés del mundo, los encuestados citaron principalmente la COVID-19, reclutar y retener a los mejores talentos, el riesgo de recesión, la disponibilidad de vacunas y la aceleración de la transformación digital.

La encuesta, C-Suite Challenge™ 2021, fue realizada entre el 7 de noviembre y el 10 de diciembre. Más de 900 consejeros delegados y más de 600 ejecutivos de C-suite opinaron principalmente en tres regiones: Europa, Asia y Norteamérica. Entre los aspectos más destacados y los conocimientos se incluyen los siguientes:

Retos externos en 2021: lo más destacado

Los consejeros delegados de EE. UU. piensan que la distribución de la vacuna tendrá un impacto impresionante en sus negocios.

C onsejeros delegados de EE. UU. : Consideran que la disponibilidad de vacunas cambia el juego y lo clasifican en segundo lugar (la más alta entre los consejeros delegados a nivel mundial).

Consideran que la disponibilidad de vacunas cambia el juego y lo clasifican en segundo lugar (la más alta entre los consejeros delegados a nivel mundial). C onsejeros delegados del mundo : Entre los consejeros delegados de todo el mundo, ocupa el tercer lugar.

Entre los consejeros delegados de todo el mundo, ocupa el tercer lugar. Consejeros delegados de China : Lo clasifican mucho más bajo, en el noveno lugar

Los consejeros delegados de EE. UU. están más preocupados por la regulación y los impuestos, menos preocupados por el comercio y las turbulencias globales.

Más preocupación por las tasas del impuesto de sociedades: En 2020, fue la preocupación número 14 de los consejeros delegados de EE. UU.; en 2021, ascendió a la 5ª.

En 2020, fue la preocupación número 14 de los consejeros delegados de EE. UU.; en 2021, ascendió a la 5ª. Más preocupación por la regulación: En 2020, fue la preocupación número 9; en 2021, ascendió a la 4ª.

En 2020, fue la preocupación número 9; en 2021, ascendió a la 4ª. Menos preocupación por las perturbaciones comerciales: En 2020, fue la preocupación número 4; en 2021, descendió a la 7ª.

En 2020, fue la preocupación número 4; en 2021, descendió a la 7ª. Menos preocupación por la inestabilidad política global: En 2020, fue la preocupación número 4; en 2021, descendió a la 10ª.

Temores de recesión: Los consejeros delegados chinos están más preocupados que los consejeros delegados de Estados Unidos por otra recesión.

C onsejeros delegados de EE. UU. : Clasifican el riesgo de recesión como su tercera preocupación para 2021.

Clasifican el riesgo de recesión como su tercera preocupación para 2021. C onsejeros delegados de China : Clasifican el riesgo de recesión en primer lugar: su principal preocupación.

Clasifican el riesgo de recesión en primer lugar: su principal preocupación. Consejeros delegados del mundo: Entre los consejeros delegados de todo el mundo, ocupa el segundo lugar.

Retos internos en 2021: lo más destacado

Turbocarga en innovación: la COVID-19 ha acelerado la necesidad de creatividad.

Acelerar el ritmo de la transformación digital: tanto los consejeros delegados de EE. UU. como los consejeros delegados a nivel mundial lo clasifican en el primer lugar.

tanto los consejeros delegados de EE. UU. como los consejeros delegados a nivel mundial lo clasifican en el primer lugar. Mejorar la innovación: tanto los consejeros delegados de EE. UU. como los consejeros delegados a nivel mundial lo clasifican en segundo lugar.

A medida que la recesión teme persistir, las empresas se mantienen a la defensiva priorizando el flujo de caja y controlando los costes.

Menores costes: A nivel mundial, los consejeros delegados clasifican la necesidad de controlar los costes en 4º lugar; los consejeros delegados de EE.UU. lo sitúan en tercer lugar.

A nivel mundial, los consejeros delegados clasifican la necesidad de controlar los costes en 4º lugar; los consejeros delegados de EE.UU. lo sitúan en tercer lugar. Mejorar el flujo de caja: A nivel mundial, los consejeros delegados lo clasifican en el puesto 6º; los consejeros delegados de EE.UU. lo sitúan en el puesto 7º.

Retos de la gestión del capital humano en 2021: lo más destacado

Regreso a la oficina: los consejeros delegados de EE. UU están más comprometidos a traer a los trabajadores de vuelta.

Traer los trabajadores de vuelta al espacio laboral físico: Entre los consejeros delegados de todo el mundo, ocupa el noveno lugar; los consejeros delegados de EE. UU. lo sitúan en tercer lugar.

El tele-trabajo se estabiliza: Pocos consejeros delegados planean aumentar o disminuir aún más su fuerza de trabajo remota.

Aumentar el número de tele-trabajadores: A nivel mundial, los consejeros delegados lo sitúan en el puesto 17º; los consejeros delegados de EE. UU. lo sitúan en el puesto 17º.

A nivel mundial, los consejeros delegados lo sitúan en el puesto 17º; los consejeros delegados de EE. UU. lo sitúan en el puesto 17º. Disminuir el número de tele-trabajadores: A nivel mundial, los consejeros delegados lo sitúan en el puesto 21º; los consejeros delegados de EE. UU. lo sitúan en el puesto 18º.

El talento reina: reclutar y retener lo mejor y más brillante sigue siendo la máxima prioridad.

Reclutar y retener el talento: Independientemente de la ubicación o el tamaño de una empresa, atraer y retener los mejores rangos de talento es la prioridad principal para los consejeros delegados y otros ejecutivos de C-suite a nivel mundial en 2021. Esto también fue cierto en 2020.

El legado de la COVID-19: Los consejeros delegados clasifican los impactos a largo plazo de la pandemia

Es probable que los viajes de negocios reducidos se queden aquí.

C onsejeros delegados de EE. UU. : Sitúan los viajes de negocios reducidos como el segundo impacto más probable a largo plazo de la COVID-19.

Sitúan los viajes de negocios reducidos como el segundo impacto más probable a largo plazo de la COVID-19. Consejeros delegados del mundo: Sitúan este escenario como el impacto a largo plazo más probable.

¿Se reducirá mi oficina de trabajo? Los consejeros delegados de EE. UU. esperan un espacio de oficina reducido.

C onsejeros delegados de EE. UU. : Sitúan el espacio de oficina reducido como el impacto a largo plazo más probable de la COVID-19.

Sitúan el espacio de oficina reducido como el impacto a largo plazo más probable de la COVID-19. Consejeros delegados del mundo: Sitúan este escenario como el quinto impacto a largo plazo más probable.

Los consejeros delegados esperan automatización para acelerar.

C onsejeros delegados de EE. UU. : Sitúan más automatización como el tercer impacto a largo plazo más probable de la COVID-19.

Sitúan más automatización como el tercer impacto a largo plazo más probable de la COVID-19. Consejeros delegados del mundo: Sitúan este escenario como el segundo impacto a largo plazo más probable.

Comentarios de los resultados de la encuesta

Rebecca Ray, Ph.D., vicepresidenta ejecutiva, Human Capital, The Conference Board

"En 2021, un modelo híbrido con una mezcla de trabajadores in situ y remotos será probablemente la nueva normalidad. En este entorno, a medida que los nuevos empleados se unan a los equipos y tengan poco contacto personal con los miembros del equipo existentes, los líderes tendrán que asegurarse de que todos tengan un sentido de pertenencia. Las organizaciones deberían hacer una pausa difícil para preguntarse: ¿Es la cultura que, tal vez, queríamos preservar, la cultura adecuada para este nuevo entorno?"

Dana Peterson, responsable economista, The Conference Board

"Mientras que los consejeros delegados siguen preocupados por una posible recesión, 2021 está a punto de ser la luz al final del túnel para la pandemia. En la mayoría de las regiones, especialmente en los Estados Unidos, los consejeros delegados creen que la distribución de una vacuna exitosa tendrá un impacto significativo en sus negocios este año. La difusión de las vacunas de COVID-19 proporcionará, entre otros beneficios, una mayor claridad y previsibilidad en torno a la planificación y las operaciones a corto plazo."

Chuck Mitchell, director ejecutivo de calidad de contenido, The Conference Board

"La crisis actual significa que el lujo de tener un plazo de años para transformarse digitalmente ha desaparecido. La inversión en tecnología digital es sólo una pieza de ese rompecabezas. La cultura organizacional, el liderazgo ilustrado y el talento en última instancia crearán una ventaja competitiva sostenible. La recuperación requerirá encontrar el equilibrio adecuado entre conservar el efectivo e invertir en innovación necesaria para tener éxito en un nuevo panorama comercial."

Ataman Ozyildirim, presidente de investigación global, The Conference Board

"Mirando más allá de la reducción de los viajes de negocios, el panorama alterado del espacio de oficinas comerciales y el aumento de la automatización de las tareas, los consejeros delegados creen que la necesidad de abordar la resiliencia de las cadenas de suministro mundiales será uno de los legados a largo plazo más probables de la COVID-19. Durante la pandemia, muchos responsables de la formulación de políticas y empresas aprendieron que una cadena de suministro fuertemente optimizada a menudo carecía de agilidad para sustituir las fuentes alternativas de suministro. Si bien las preocupaciones sobre las interrupciones del comercio mundial disminuyeron recientemente, la pandemia mundial ha expuesto nuevas vulnerabilidades en las cadenas de suministro."

