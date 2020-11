Endicott Growth Equity Partners, L.P. completa inversión mayoritaria en BNamericas

NUEVA YORK, 2 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Endicott Growth Equity Partners, LP ("EGEP"), un fondo de inversión centrado exclusivamente en el sector de servicios de información, datos y análisis, anunció hoy la adquisición de una participación mayoritaria y una inversión de crecimiento estratégico en BNamericas, una empresa de análisis y datos líder del mercado que proporciona información de negocios crítica y datos de proyectos industriales en sectores clave de América Latina.

La inyección de capital de EGEP permitirá a BNamericas expandir sus equipos comerciales en varias geografías y acelerar la entrega de nuevos productos, así como respaldar el crecimiento de su base de clientes empresariales en todo el mundo. Su fundador y CEO, Greg Barton, continuará dirigiendo BNamericas y seguirá siendo un accionista clave. Los términos adicionales de la transacción no fueron revelados.

Los socios de EGEP, Mike Chinn -ex presidente de S&P Global Market Intelligence y ex director ejecutivo de SNL Financial- y Wayne K. Goldstein -cofundador de Endicott Group y miembro del directorio de Bank Leumi USA y US Century Bank- se unirán a Barton en el directorio de BNamericas.

"Vemos una gran oportunidad en los próximos tres a cinco años a medida que las economías se recuperan y se reconstruyen tras la pandemia. Endicott es el socio ideal para esta próxima etapa de crecimiento. Su vasta experiencia operativa y su capacidad para llegar al mercado global de análisis y datos nos ayudarán a expandir nuestro equipo, escalar las operaciones y acelerar el crecimiento de los ingresos", dijo Barton.

Chinn, de EGEP comentó: "Durante mucho tiempo hemos admirado la plataforma y el contenido único que Greg y su equipo han construido metódicamente a lo largo de muchos años. Dada la calidad de los datos y el producto, creemos que hay muchos más clientes que se beneficiarán de la inteligencia empresarial inigualable que ha creado BNamericas ".

Innovation Advisors se desempeñó como asesor financiero y Lembeye (Chile) y Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (Nueva York) fueron los asesores legales de BNamericas. Foley Hoag LLP (Nueva York) y Eyzaguirre & Cia. (Chile) fueron los asesores legales de Endicott Growth Equity Partners, LP.

Sobre BNamericas

BNamericas es una plataforma de inteligencia empresarial líder para operadores, contratistas, proveedores y firmas de servicios financieros que operan en el ecosistema de proyectos industriales en Latinoamérica. Proporciona detalles técnicos y contactos clave para más de 17.000 proyectos en los sectores de Minería y Metales; Energía Eléctrica; Petróleo y Gas; Infraestructura; Agua y Residuos; y Petroquímica. El gasto de capital combinado para todos los proyectos en desarrollo en la base de datos de BNamericas asciende a US$1,5 billones. Más información sobre BNamericas está disponible en www.bnamericas.com.

Acerca de Endicott Group y Endicott Growth Equity Partners

Fundado en 1996, Endicott Group es una firma de inversión con sede en Nueva York y una profunda experiencia en operaciones de capital privado. A través de Endicott Growth Equity Partners, LP, la firma invierte exclusivamente en empresas tecnológicas en el mercado B2B que proporcionen datos y análisis críticos a empresas de todo el mundo. Como inversionista de valor agregado, EGEP aporta una experiencia considerable al sector de servicios de información y se asocia con equipos de administración y otros accionistas para construir empresas sólidas que realicen su potencial de crecimiento y maximicen el valor. Para más información: www.endicottgp.com .

