Endotronix anuncia datos positivos de SIRONA 2 en una sesión de ensayos clínicos de última hora

El estudio cumplió todos los criterios de valoración primarios de seguridad y eficacia del sistema de sensores de presión de AP Cordella™ para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca de clase III de la NYHA

LISLE, Ill., 23 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Endotronix, Inc., una empresa de salud digital y tecnología médica dedicada a avanzar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC), ha anunciado hoy los datos positivos del ensayo clínico SIRONA 2 que evalúa la seguridad y la eficacia de su sistema de sensor de presión arterial pulmonar Cordella™ (Cordella Sensor) en pacientes con insuficiencia cardíaca de clase III de la New York Heart Association (NYHA). El ensayo prospectivo y multicentro cumplió todos los criterios de valoración primarios de seguridad y eficacia y dio lugar a bajas tasas de hospitalización por insuficiencia cardíaca, validando aún más el tratamiento de la insuficiencia cardíaca guiado por la presión de la arteria pulmonar (AP) como estándar de atención para los pacientes con insuficiencia cardíaca de clase III de la NYHA. Los datos del ensayo SIRONA 2 se presentaron en una sesión de última hora en el congreso anual de la European Society of Cardiology's (ESC) Heart Failure Association (HFA) 2022, celebrado en Madrid, España, el 22 de mayo.