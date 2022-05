Endotronix verkündet positive Daten von SIRONA 2 in einer späten klinischen Studie

Studie erfüllt alle primären Sicherheits- und Wirksamkeitsendpunkte für das Cordella™ PA Pressure Sensor System zur Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz der NYHA-Klasse III

LISLE, Illinois, 23. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Endotronix, Inc., ein Unternehmen für digitale Gesundheits- und Medizintechnik, das sich der Verbesserung der Behandlung von Herzinsuffizienz (HF) verschrieben hat, gab heute positive Daten aus der klinischen Studie SIRONA 2 bekannt, in der die Sicherheit und Wirksamkeit des Cordella™ Pulmonalarterien-Drucksensorsystems (Cordella Sensor) bei Patienten mit Herzinsuffizienz der New York Heart Association (NYHA) der Klasse III untersucht wurde. Die prospektive, multizentrische Studie erfüllte alle primären Sicherheits- und Wirksamkeitsendpunkte und führte zu niedrigen Raten von HF-Krankenhausaufenthalten, was die Validierung des pulmonalarteriellen (PA) druckgesteuerten HF-Managements als Standardbehandlung für Patienten mit Herzinsuffizienz der NYHA-Klasse III untermauert. Die Daten der SIRONA 2 Studie wurden am 22. Mai auf der Jahreskonferenz 2022 der European Society of Cardiology (ESC) Heart Failure Association (HFA) in Madrid, Spanien, in einer Late-Breaking Session vorgestellt.