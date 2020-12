Enel Green Power e NextChem, do Grupo Maire Tecnimont, assinam memorando de entendimento para uma usina de produção de hidrogênio verde nos Estados Unidos

A NextChem atuará como parceira de tecnologia e engenharia, em um contrato tipo turnkey incluindo serviços de engenharia, suprimentos e construção (engineering, procurement, and construction, EPC), fornecendo à Enel Green Power a assistência técnica necessária para o desenvolvimento e implementação do projeto. Este acordo representa a primeira iniciativa de um acordo de cooperação entre a Enel e a NextChem para avaliar a implementação de projetos conjuntos, incluindo a aplicação de tecnologias avançadas para aumentar a eficiência na produção de hidrogênio verde usando energias renováveis.

"Esta nova parceria é o mais recente marco no compromisso do Grupo Enel em promover o desenvolvimento do hidrogênio verde", disse Salvatore Bernabei, CEO da Enel Green Power. "Estamos ativamente buscando oportunidades neste setor em várias partes do mundo, tanto na Europa quanto nas Américas, e estamos ansiosos por unir forças com parceiros como a Maire Tecnimont para aproveitar ao máximo o potencial significativo que o hidrogênio verde representa para a descarbonização de setores hard-to-abate".

Pierroberto Folgiero, CEO do Grupo Maire Tecnimont e da NextChem, comentou: "Estamos muito orgulhosos de ser o parceiro escolhido pela Enel nesta iniciativa industrial que reforça a experiência do nosso grupo na química aplicada à produção de hidrogênio verde a partir de energia solar renovável, representando um passo significativo no desenvolvimento de nossas iniciativas de hidrogênio verde, que são um dos pilares de nossa estratégia. A atuação como capacitador e facilitador em programas tecnológicos integrados também constitui um ponto-chave de nossa estratégia de negócios. O mercado americano continua muito interessante, para o qual nós temos dedicado especial atenção".

