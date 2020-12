Enel Green Power et NextChem du groupe Maire Tecnimont signent un protocole d'entente pour une usine de production d'hydrogène écologique aux États-Unis

NextChem agira en tant que partenaire technologique et technique, ainsi que contracteur « Clés en main » pour l'ingénierie, approvisionnement et construction, fournissant à Enel Green Power l'assistance technique nécessaire pour le développement et la mise en œuvre du projet. Cet accord représente la première application d'un accord-cadre de coopération entre Enel Green Power et NextChem pour le développement des projets communs, notamment le le déploiement de technologies avancées visant à accroître l'efficacité de la production d'hydrogène vert en utilisant des énergies renouvelables.

« Ce nouveau partenariat est la dernière étape dans l'engagement du groupe Enel Green Power pour le développement de l'hydrogène vert », a déclaré Salvatore Bernabei, PDG d'Enel Green Power. « Nous recherchons activement des opportunités dans ce segment dans plusieurs parties du monde, tant en Europe que dans les Amériques, et nous sommes impatients de collaborer avec des partenaires comme Maire Tecnimont pour tirer le meilleur parti du potentiel important que représente l'hydrogène vert pour la décarbonisation des secteurs difficiles à décarboniser. »

Pierroberto Folgiero, PDG du groupe Maire Tecnimont et de NextChem, a commenté : « Nous sommes vraiment fiers d'être le partenaire de choix d'Enel Green Power dans cette initiative industrielle qui renforce l'expertise de notre groupe dans la chimie de l'hydrogène appliquée à la production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables solaires, et représente une étape pertinente dans le développement de nos initiatives fondées sur l'hydrogène vert, qui sont l'un des piliers de notre stratégie sur l'hydrogène. Notre action en tant que catalyseur et facilitateur dans les projets technologiques intégrés est également un point clé de notre stratégie commerciale. Le marché américain est, une fois de plus, vraiment intéressant pour nous et nous l'observons avec beaucoup d'attention. »

SOURCE Maire Tecnimont S.p.A.