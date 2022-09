Energica, filiale d'Ideanomics, fournira des motos électriques pour le prochain sommet du G20 à Bali

NEW YORK, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Ideanomics ( Nasdaq: IDEX), une société mondiale axée sur l'accélération de l'adoption commerciale des véhicules électriques (VE), a annoncé aujourd'hui que sa filiale Energica fournira 88 motos EsseEsse9+ pour le prochain sommet du G20 à Bali, en Indonésie. Il s'agit de la plus importante commande unique d'Energica à ce jour, évaluée à près de 2 millions de dollars.

« Lorsque les délégués du G20 arriveront à Bali, ils seront accueillis et escortés par une équipe de sécurité à bord de motos Energica. Cela signifie que leur première expérience sera de voir des véhicules à émission zéro et à haute performance en action », a déclaré Livia Cevolini, PDG d'Energica Motor Company. « J'espère que cette expérience restera gravée dans la mémoire de chaque délégué tout au long du sommet et dans toutes les discussions sur le changement climatique et les transports. »

La police nationale indonésienne (Poiri) utilisera les motos Energica pour escorter tous les délégués gouvernementaux internationaux participant au sommet. L'Indonésie deviendra le premier pays de la région Asie-Pacifique à exploiter une flotte de motos électriques, démontrant ainsi son leadership en matière de climat et ses progrès dans la réalisation de son engagement à mettre 2 millions de véhicules électriques sur la route d'ici 2025.

Energica a signé un accord avec UTOMOCORP , l'une des principales sociétés de vente et de distribution de véhicules en Indonésie. Les deux entreprises prévoient de livrer les motos aux forces de police indonésiennes au début du mois de novembre.

« UTOMOCORP est fier de pouvoir fournir au gouvernement indonésien la moto électrique la plus avancée comme véhicule utilisé par les forces de police. La qualité et la technologie d'Energica ont été testées ; cela correspond parfaitement à l'engagement d'UTOMOCORP d'apporter des produits de qualité et de pointe avec les développements d'aujourd'hui. Il s'agit d'une première étape et j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons fournir davantage de produits, tant pour des besoins généraux que pour des besoins spécifiques », a déclaré Denny Utomo, PDG d'UTOMOCORP.

Ensemble, Ideanomics et Energica ont lancé la nouvelle moto Experia , étendu le réseau mondial de concessionnaires et la capacité de production d'Energica, et lancé l'unité commerciale Energica Inside pour aider davantage d'industries à passer à l'électrique plus rapidement.

« Depuis que nous avons acquis une participation majoritaire dans Energica en 2021, notre objectif a été d'aider à développer leurs capacités de production et de distribution », a déclaré Robin Mackie, président d'Ideanomics Mobility. « Aujourd'hui, nous voyons le travail que nous avons accompli ensemble porter ses fruits : Energica est la seule entreprise capable de répondre à une commande aussi importante de motos électriques de haute qualité et de haute performance. »

Ideanomics résout la complexité de l'électrification des flottes en réunissant sous un même toit des véhicules électriques performants, des infrastructures de recharge et des solutions de financement. La société considère Energica comme un véhicule phare pour le marché des deux-roues et s'engage à aider l'entreprise à se développer et à développer de nouvelles sources de revenus. Elle entend notamment renforcer la présence d'Energica dans la région de l'ANASE en faisant de Treeletrik un partenaire de soutien après-vente et un partenaire commercial stratégique.

À propos d'Ideanomics

Ideanomics est un groupe mondial dont la mission est simple : accélérer l'adoption commerciale des véhicules électriques. En réunissant les véhicules, les solutions de recharge et de financement sous un même toit, nous sommes le partenaire unique nécessaire pour simplifier la transition vers et l'exploitation de toute flotte de véhicules électriques. Pour suivre l'actualité d'Ideanomics, veuillez suivre l'entreprise sur les réseaux sociaux @ideanomicshq ou rendez-vous sur https://ideanomics.com .

