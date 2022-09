Energica, spółka zależna koncernu Ideanomics, ma dostarczyć motocykle elektryczne na nadchodzący Szczyt G20 na Bali

NOWY JORK, 28 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Ideanomics ( Nasdaq: IDEX), spółka o ogólnoświatowym zasięgu działająca na rzecz przyspieszenia komercyjnego użytkowania pojazdów elektrycznych (ang. EV) podała, że Energica, jej spółka zależna, dostarczy 88 motocykli EsseEsse9+ na nadchodzący Szczyt G20, który będzie się odbywał na indonezyjskiej wyspie Bali. To jak dotąd największe jednorazowe zamówienie spółki Energica, a jego wartość szacuje się na blisko 2 miliony USD.

Ideanomics’ subsidiary Energica will deliver 88 EsseEsse9+ motorcycles for the November G20 Summit in Bali, Indonesia which will be used by the Indonesian police force to escort all international government delegates. This is the company’s largest single order to date.

„Delegatów przybywających na Bali na Szczyt G20 powitają i będą eskortować siły policyjne poruszające się motocyklami spółki Energica. Będzie to pierwszy raz, gdy zobaczymy w akcji pojazdy wysokowydajne o zerowej emisyjności - mówi Livia Cevolini, dyrektor generalna spółki Energica Motor Company. - Mam nadzieję, że to doświadczenie zapadnie każdemu z delegatów w pamięć i będzie im przyświecać przez cały szczyt oraz podczas wszystkich debat na temat zmian klimatu i transportu".

Indonezyjska Policja Narodowa (Poiri) wykorzysta motocykle spółki Energica do eskortowania delegatów ze wszystkich państw świata przybyłych na Szczyt. Indonezja będzie pierwszym krajem w regionie Azji i Pacyfiku posiadającym flotę motocykli elektrycznych, a tym samym udowadniającym przywództwo klimatyczne i postęp, jaki dokonał się w odniesieniu do zobowiązania tego państwa do wprowadzenia na drogi 2 milionów pojazdów elektrycznych do 2025 r.

Energica podpisała umowę o współpracę z UTOMOCORP, jedną z czołowych w Indonezji spółek zajmujących się sprzedażą detaliczną i dystrybucją pojazdów. Planuje się, że obie spółki dostarczą motocykle indonezyjskim siłom policyjnym na początku listopada.

„UTOMOCORP jest dumne z faktu, że może dostarczyć rządowi Indonezji najbardziej technologicznie zaawansowane motocykle elektryczne, z których korzystać będą siły policyjne. Energica jest znana z jakości i technologii; ta transakcja doskonale wpisuje się w zobowiązanie spółki UTOMOCORP do gwarantowania jakości i najlepszych produktów zgodnych z najnowszymi osiągnięciami. To pierwszy etap i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli dostarczyć więcej produktów spełniających zarówno potrzeby ogólne, jak i specjalistyczne" - mówi Denny Utomo, dyrektor generalny UTOMOCORP.

W ramach współpracy Ideanomics i Energica wprowadziły na rynek nowe motocykle Experia, rozszerzyły ogólnoświatową sieć dilerską oraz zdolności produkcyjne spółki Energica, a także uruchomiły dział biznesowy Energica Inside, który ma pomóc innym branżom w szybszej elektryfikacji.

„Od chwili nabycia udziałów większościowych w spółce Energica w 2021 r. naszym celem stało się zwiększenie zdolności produkcyjnych i dystrybucyjnych tej spółki - powiedział Robin Mackie, prezes Ideanomics Mobility. - Dziś mamy dowód na to, że nasza praca się opłaciła - Energica to jedyna spółka zdolna do obsłużenia tak dużego zamówienia na wysokiej jakości wydajne motocykle elektryczne".

Ideanomics oferuje rozwiązanie złożonego problemu elektryfikacji floty pojazdów obejmujące zapewnienie wysokowydajnych pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania oraz infrastruktury finansowania, a wszystko to dostępne w jednym miejscu. Spółka postrzega Energicę jako główną siłę napędową rynku dwukołowców i zamierza pomóc jej w rozwoju oraz tworzeniu nowych źródeł zysku. Działania w tym zakresie obejmują rozszerzenie obecności spółki Energica w regionie ASEAN dzięki powołaniu do życia podmiotu o nazwie Treeletrik, który będzie pełnił funkcję partnera wsparcia posprzedażowego i strategicznego partnera sprzedaży.

