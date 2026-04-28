Energiehandelaren kunnen nu hun eigen weersvoorspellingen maken

*Het nieuwe platform stelt bedrijven in staat om verder te gaan dan consensusprognoses naarmate de weersvolatiliteit stijgt en een versterkende El Niño de onzekerheid op de markt vergroot. *

MANCHESTER, N.H., 28 april 2026 /PRNewswire/ -- Naarmate de weersvolatiliteit toeneemt en de energiemarkten gevoeliger worden voor veranderende temperatuurpatronen, kondigde Atmospheric G2 vandaag de lancering aan van WeatherMaker™, een uniek platform dat handelaren en meteorologen in staat stelt om hun eigen proprietarische weersvoorspellingen te bouwen en in te zetten.

Voor het eerst kunnen spelers op de energiemarkt verder kijken dan gestandaardiseerde, op consensus gebaseerde prognoses en op maat gemaakte weersvoorspellingen opstellen die hun eigen, unieke marktperspectief weerspiegelen, door verschillende gegevensbronnen te combineren met hun eigen expertise binnen één geïntegreerde workflow.

De lancering vindt plaats terwijl voorspellers waarschuwen voor een versterkend El Niño-patroon, dat naar verwachting een verhoogde variabiliteit en onzekerheid zal introduceren in wereldwijde weerspatronen, waardoor de inzet voor nauwkeurige, gedifferentieerde voorspellingen op de energie- en grondstoffenmarkten toeneemt.

"Consensusprognoses zijn al lang een beperkende factor voor bedrijven die hun kijk op de markt proberen te differentiëren", zei Rob Boucher, VP Product bij Atmospheric G2. "WeatherMaker biedt onze klanten de mogelijkheid om hun eigen voorspellingen te bouwen, te verfijnen en op basis daarvan te handelen, waardoor het weer van een gedeelde input wordt omgezet in een strategisch voordeel."

Van consensus naar concurrentievoordeel

WeatherMaker introduceert een nieuwe benadering van voorspellingen, die de afhankelijkheid van de industrie van consensusmodellen van derden of gemengde consensusmodellen uitdaagt. In plaats van zich te baseren op één vastgestelde weersvoorspelling, kunnen gebruikers nu een 'huisvisie' op het weer samenstellen, afgestemd op hun specifieke regio, risicoblootstelling en handelsstrategieën.

Deze verschuiving weerspiegelt een bredere trend op de financiële markten, waar eigen data en gedifferentieerde modellen steeds belangrijker worden voor het concurrentievermogen.

Transformatie van voorspelde werkstromen

Vroeger moest je voor het opstellen van een aangepaste prognose verschillende modellen, spreadsheets en visualisatietools aan elkaar koppelen – een proces dat vaak handmatig en versnipperd verliep.

WeatherMaker vervangt die workflow door een gestroomlijnde, professionele interface waarmee gebruikers voorspellingen binnen één platform kunnen combineren, bewerken, visualiseren en publiceren. Outputs kunnen rechtstreeks worden gedeeld binnen AG2 Trader, waardoor teams zich kunnen afstemmen op een uniforme kijk op het weerrisico.

"Eindelijk is er een manier om te delen wat ik zie met mijn team dat geen tabellen en grafieken is", zei een Trading Floor Meteorologist en AG2-klant.

Gebouwd met de markt, voor de markt

WeatherMaker weerspiegelt de voortdurende focus van Atmospheric G2 op het bouwen van producten in nauwe samenwerking met zijn klanten. Het bedrijf handhaaft een toonaangevende klanttevredenheid, met een Net Promoter Score van 86 in Noord-Amerika en 81 in Europa, wat onderstreept dat het zich inzet om te luisteren naar de behoeften van de markt en deze te vertalen in effectieve oplossingen.

Geïntegreerd met AG2 Trader

WeatherMaker is volledig geïntegreerd in AG2 Trader, waardoor gebruikers eigen voorspellingen kunnen publiceren naast modelgegevens en AG2-begeleiding. Dit creëert een gecentraliseerde omgeving voor het vergelijken van scenario's, het afstemmen van teams en het nemen van snellere, meer geïnformeerde beslissingen in door het weer gedreven markten.

Beschikbaarheid

WeatherMaker is nu beschikbaar voor AG2 Trader-cliënten, met een uitrol gericht op Noord-Amerika en Europa. Er worden flexibele abonnementsopties aangeboden op basis van geografische dekking en gebruikersbehoeften, met proeftoegang voor gekwalificeerde organisaties.

Ga voor meer informatie naar: https://atmosphericg2.com/ag2trader/weathermaker/

Atmospheric G2 biedt geavanceerde weerintelligentie en voorspellingsoplossingen voor energie- en grondstoffenmarkten. Het vlaggenschipplatform, AG2 Trader, biedt toonaangevende inzichten die organisaties helpen anticiperen op en reageren op risico's die door het weer worden veroorzaakt.

Contactpersoon: Cyrena Arnold, directeur productmarketing, Atmospheric G2, [email protected], +1 603-421-6922

