Les négociants en énergie peuvent désormais établir leurs propres prévisions météorologiques

*La nouvelle plateforme permet aux entreprises d'aller au-delà des prévisions consensuelles alors que les conditions météorologiques se font plus volatiles et que le renforcement d'El Niño accroît l'incertitude du marché. *

MANCHESTER, New Hampshire, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les conditions météorologiques se font plus volatiles et que les marchés de l'énergie deviennent plus sensibles aux changements de température, Atmospheric G2 a annoncé aujourd'hui le lancement de WeatherMaker™, une plateforme première en son genre qui permet aux négociants et aux météorologues de construire et de déployer leurs propres prévisions météorologiques exclusives.

Pour la première fois, les acteurs du marché de l'énergie peuvent aller au-delà des prévisions standardisées et consensuelles et créer des perspectives météorologiques personnalisées qui reflètent leur perspective unique du marché, en alliant de multiples sources de données à leur propre expertise au sein d'un flux de travail unique et unifié.

Ce lancement intervient alors que les prévisionnistes mettent en garde contre le renforcement du phénomène El Niño, qui devrait accroître la variabilité et l'incertitude des conditions météorologiques mondiales, ce qui rend nécessaire l'établissement de prévisions précises et différenciées sur les marchés de l'énergie et des matières premières.

« Les prévisions consensuelles ont longtemps été un facteur limitant pour les entreprises qui tentent de différencier leur vision du marché », a déclaré Rob Boucher, vice-président responsable des produits chez Atmospheric G2. « WeatherMaker donne à nos clients la possibilité de construire, d'affiner et d'agir sur leurs propres prévisions, transformant ainsi la météo d'une ressource partagée en un avantage stratégique. »

Du consensus à l'avantage concurrentiel

WeatherMaker introduit une nouvelle approche des prévisions, qui remet en question la dépendance de l'industrie à l'égard de modèles de consensus tiers ou mixtes. Au lieu de se contenter d'une seule perspective convenue, les utilisateurs peuvent désormais construire une « vue maison » de la météo, adaptée à leurs propres régions, exposition au risque et stratégies commerciales.

Cette évolution reflète une tendance plus large sur les marchés financiers, où les données exclusives et les modèles différenciés sont de plus en plus au cœur des performances concurrentielles.

Transformer les flux de travail de prévision

Traditionnellement, l'élaboration de prévisions personnalisées nécessitait l'assemblage de plusieurs modèles, feuilles de calcul et outils de visualisation, un processus souvent manuel et fragmenté.

WeatherMaker remplace ce flux de travail par une interface professionnelle rationalisée qui permet aux utilisateurs de mélanger, d'éditer, de visualiser et de publier des prévisions au sein d'une seule et même plateforme. Les résultats peuvent être partagés directement dans AG2 Trader, ce qui permet aux équipes de s'aligner sur une vision unifiée des risques météorologiques.

« Il existe enfin un moyen de partager ce que je vois avec mon équipe qui ne soit pas constitué de tableaux et de graphiques », a déclaré un météorologue de salle des marchés et client d'AG2.

Créé avec le marché, pour le marché

WeatherMaker reflète la volonté d'Atmospheric G2 de créer des produits en partenariat étroit avec ses clients. L'entreprise affiche un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés du secteur, avec un Net Promoter Score de 86 en Amérique du Nord et de 81 en Europe, ce qui souligne son engagement à écouter les besoins du marché et à les traduire en solutions efficaces.

Une solution intégrée à AG2 Trader

WeatherMaker est entièrement intégré à AG2 Trader, ce qui permet aux utilisateurs de publier leurs propres prévisions en même temps que les données du modèle et les conseils d'AG2. Cela permet de créer un environnement centralisé pour comparer les scénarios, aligner les équipes et prendre des décisions plus rapides et mieux informées sur les marchés influencés par les conditions météorologiques.

Disponibilité

WeatherMaker est maintenant disponible pour les clients d'AG2 Trader, avec un déploiement centré sur l'Amérique du Nord et l'Europe. Des options d'abonnement flexibles sont proposées en fonction de la couverture géographique et des besoins des utilisateurs, avec un accès à l'essai disponible pour les organisations remplissant les conditions requises.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://atmosphericg2.com/ag2trader/weathermaker/

Atmospheric G2 fournit des renseignements météorologiques avancés et des solutions de prévision pour les marchés de l'énergie et des matières premières. Sa plateforme phare, AG2 Trader, fournit des informations de pointe qui aident les entreprises à anticiper les risques liés aux conditions météorologiques et à y répondre.

Contact : Cyrena Arnold, directrice du marketing produit, Atmospheric G2, [email protected], +1 603-421-6922

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