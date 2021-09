Energoatom et Westinghouse font progresser l'énergie propre dans toute l'Europe centrale et orientale

Energoatom a choisi la technologie AP1000 de Westinghouse pour ses objectifs à long terme de développement de nouvelles centrales nucléaires en Ukraine. Cet accord exclusif conforte Westinghouse et Energoatom dans leur volonté de poursuivre les projets de réacteurs AP1000 et d'aider le pays à atteindre ses objectifs de dé-carbonisation en utilisant une énergie nucléaire propre, fiable et rentable.

« À long terme, l'application de la technologie américaine AP1000 - une conception éprouvée de réacteur Gen III+ d'environ 1 100 MW avec des systèmes de sécurité passive et des caractéristiques uniques telles que la standardisation qui réduira le temps et le coût de construction - permettra à Energoatom de garantir le plus haut niveau de sécurité, une production nucléaire fiable, l'innovation et le respect de l'environnement », a déclaré Petro Kotin, président par intérim de NNEGC Energoatom.

« Westinghouse est fier de soutenir le parc d'exploitation actuel de l'Ukraine avec nos combustibles et services de pointe. Cet accord renforce encore notre partenariat de longue date avec Energoatom. Il représente une étape cruciale dans l'avancement de l'avenir énergétique sans carbone de l'Ukraine en utilisant le premier réacteur nucléaire au monde pour répondre à ses besoins énergétiques à long terme », a déclaré Patrick Fragman, président et directeur général de Westinghouse.

La centrale AP1000 est un réacteur Gen III+ éprouvé. Elle est dotée de systèmes de sécurité uniques entièrement passifs, d'une conception standard modulaire, d'un haut niveau d'exploitabilité et d'une capacité de suivi de charge. Cette technologie offrira à Energoatom et à l'Ukraine des avantages en matière d'approvisionnement, de construction, d'octroi de licences, d'exploitation, de maintenance et de localisation.

La technologie AP1000 de Westinghouse est la seule technologie de réacteur de génération III+ autorisée par la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie. Quatre unités AP1000 établissent des records de performance opérationnelle en Chine en termes de durée de mise en service et d'arrêt pour rechargement, avec des facteurs de capacité exceptionnels. Deux unités AP1000 sont sur le point d'être achevées sur le site de Vogtle aux États-Unis. La technologie AP1000 a été sélectionnée pour un projet de six unités en Inde et est envisagée par plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, d'Asie et par des services publics aux États-Unis.

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et le premier fournisseur de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée du monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.westinghousenuclear.com.

L'entreprise d'État « Compagnie nationale de production d'énergie nucléaire Energoatom » a été créée en octobre 1996. La société exploite quatre centrales nucléaires avec 15 unités d'alimentation, dont 13 unités d'alimentation VVER-1000 et deux unités d'alimentation VVER-440 avec une capacité installée totale de 13 835 MW, 2 unités hydrauliques de la PSP de Tashlyk avec une capacité installée de 302 MW, et 2 unités hydrauliques d'Oleksandrivka HPP avec une capacité installée de 11,5 MW. Aujourd'hui, Energoatom occupe la 7e place mondiale pour la production d'électricité nucléaire avec 76,4 milliards de kWh générés en 2020 et la 3e place mondiale pour la part du nucléaire dans le mix énergétique national - plus de 51 %.

