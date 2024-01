Energos Infrastructure annonce une opération de transformation d'actifs GNL maritime assortie de contrats d'affrètement à long terme en Allemagne

NEW YORK, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Energos Infrastructure (« Energos » ou la « Société »), une société internationale d'infrastructure de GNL maritime, contrôlée majoritairement par des fonds gérés par Apollo (NYSE: APO) et actionnaire minoritaire New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) (« NFE »), a annoncé aujourd'hui que la société avait conclu l'acquisition de deux unités flottantes de stockage et de regazéification (« FSRU ») ultramodernes auprès de filiales de Dynagas. Les deux FSRU à circuit fermé de 174 000 m3, construits en 2021, seront renommés Energos Force et Energos Power.

Au début de l'année 2023, les FSRU ont conclu des contrats d'affrètement à long terme avec le ministère fédéral allemand de l'économie et du changement climatique. Energos Force devrait opérer dans le port de Stade sous la direction de Deutsche Energy Terminals, tandis que Energos Power est prévu pour opérer dans le port de Mukran et a été sous-affrété à Deutsche Regas.

Avec ces deux navires de regazéification de gaz naturel liquéfié (« GNL ») de haute spécification ajoutés à sa plateforme, Energos possédera et exploitera 13 navires d'infrastructure GNL comprenant neuf FSRU, deux unités flottantes de stockage et deux transporteurs de GNL. Avec Energos Force et Energos Power en Europe, Energos devient le plus grand propriétaire et opérateur de navires d'infrastructure GNL en termes de capacité FSRU en propriété exclusive sur le continent.

« Une infrastructure énergétique fiable est essentielle pour faire face à la crise mondiale de l'énergie et réduire les émissions de carbone », a déclaré Arthur Regan, PDG et directeur d'Energos Infrastructure. « Nous sommes heureux d'acquérir ces actifs stratégiques exploités en Allemagne, ce qui, selon nous, renforcera la position d'Energos en tant que société d'infrastructure maritime de GNL de premier plan et soutiendra davantage nos efforts visant à fournir une énergie plus propre et plus fiable à nos clients dans le monde entier ».

Brad Fierstein, associé d'Apollo, a déclaré : « Nous sommes heureux de soutenir Art et l'équipe d'Energos dans l'exécution de cette acquisition de FSRU, qui, selon nous, sera transformatrice pour la plate-forme et favorisera la poursuite de sa croissance. Le renforcement de la sécurité énergétique et la production d'électricité à faible teneur en carbone sont des priorités essentielles dans le cadre des efforts déployés par Apollo pour contribuer à un avenir plus durable, et nous pensons que le déploiement de ces nouveaux navires peut jouer un rôle important dans le développement de l'indépendance énergétique de l'Allemagne ».

Pour le financement de l'acquisition, Apollo Capital Solutions a fourni des services de conseil et de placement de la dette, qui ont été menés par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Mizuho Bank et Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Energos Infrastructure fournit des infrastructures essentielles pour la livraison, le stockage et la regazéification du GNL dans le cadre de contrats à long terme, contribuant ainsi à alimenter des pays du monde entier et à réduire leur dépendance au pétrole et au charbon, à renforcer la sécurité et la fiabilité énergétiques et à permettre des économies potentielles. La plateforme d'actifs d'Energos dessert une clientèle diversifiée de services publics et d'entreprises énergétiques dans le monde entier dans le cadre d'affrètements de tiers, en plus de desservir le projet NFE à l'échelle mondiale. Energos bénéficie des capacités d'investissement et de l'expérience maritime d'Apollo, ainsi que des activités de développement et d'exploitation en aval du GNL de NFE.

Apollo est un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs à forte croissance. Dans le cadre de nos activités de gestion d'actifs, nous cherchons à offrir à nos clients un rendement excédentaire à tous les niveaux du spectre de risque et de rendement, de l'investissement de qualité au capital-investissement, en nous concentrant sur trois stratégies d'investissement : le rendement, l'hybride et les actions. Depuis plus de trente ans, notre expertise en matière d'investissement à travers notre plateforme entièrement intégrée répond aux besoins de rendement financier de nos clients et fournit aux entreprises des solutions innovantes en matière de capital pour la croissance. Grâce à Athene, notre entreprise de services de retraite, nous nous spécialisons dans l'aide à la sécurité financière des clients en proposant une gamme de produits d'épargne-retraite et en agissant en tant que fournisseur de solutions pour les institutions. Notre approche patiente, créative et avisée de l'investissement permet à nos clients, aux entreprises dans lesquelles nous investissons, à nos employés et aux communautés sur lesquelles nous avons un impact, d'élargir les opportunités et d'obtenir des résultats positifs. Au 30 septembre 2023, Apollo gérait environ 631 milliards de dollars d'actifs. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.apollo.com .

New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) est une entreprise mondiale d'infrastructures énergétiques dont la mission est de lutter contre la pauvreté énergétique et d'accélérer la transition vers une énergie fiable, abordable et propre. L'entreprise possède et exploite des infrastructures de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (GNL) ainsi qu'une flotte intégrée de navires et d'actifs logistiques afin de fournir rapidement des solutions énergétiques clés en main aux marchés mondiaux. Collectivement, les actifs et les opérations de l'entreprise renforcent la sécurité énergétique mondiale, favorisent la croissance économique, améliorent la gestion de l'environnement et transforment les industries et les communautés locales dans le monde entier.

