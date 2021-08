Energy Upgrade California lanza el concurso "Rename CA"

SACRAMENTO, California, 5 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Su nombre es uno en un millón y Energy Upgrade California (EUC) cree que merece ser recordado. EUC, la campaña estatal que invita a los californianos a utilizar la energía de mejor manera para mantener a California dorada, ha creado una forma para que tres afortunados californianos pongan su nombre, literalmente, en el mapa.

En asociación con Sequoia Riverlands Trusts, EUC creó el concurso "Rename CA" que dará a los ganadores la oportunidad de nombrar un lugar específico de California, ya sea una pradera, un lago o un sendero, en su honor. El nombre aprobado se usará por un plazo máximo de siete (7) años. El sorteo tendrá lugar entre el 5 de agosto y el 5 de septiembre, y los californianos pueden participar para ganar el "Rename CA" mediante lo siguiente:

Inscribiéndose en RenameCalifornia.com para recibir desafíos semanales por mensaje texto sobre ahorro de energía, para lo que deben ingresar su nombre completo y número de teléfono móvil, y hacer clic en el botón "Regístrate" a fin de ingresar al concurso "Rename CA". Respondiendo a los desafíos energéticos semanales enviados a través de mensaje de texto por "Goldie", el nombre del programa de mensajería. Aceptar y responder los desafíos de ahorro de energía por mensaje de texto de Goldie entre el 12 de agosto y el 5 de septiembre generará una participación adicional y aumentará las posibilidades de ganar. Inscribiéndose por correo postal.

El sorteo finalizará el 5 de septiembre de 2021 y se notificará a los participantes si son elegidos como uno de los tres ganadores alrededor del 20 de septiembre de 2021.

Sumándose al movimiento Keep it Golden e inscribiéndose en los desafíos semanales por mensaje de texto de Goldie, los residentes se unirán al creciente movimiento de miles de californianos que luchan contra el cambio climático por medio del ahorro de energía.

Para obtener información y reglas oficiales, visite www.RenameCalifornia.com.

*NO SE REQUIERE COMPRAR NI ENVIAR MENSAJES DE TEXTO. ABIERTO A RESIDENTES LEGALES DE CALIFORNIA, DE 18 AÑOS O MÁS. SIN VALIDEZ FUERA DE CALIFORNIA Y DONDE ESTÉ PROHIBIDO. El concurso finaliza el 9/5/21. Para conocer el reglamento oficial, el método de inscripción gratuito, la descripción de los premios, la divulgación de las probabilidades, los proveedores compatibles y los detalles completos, visite renamecalifornia.com/weep-terms-and-conditions. Si desea excluirse, envíe STOP al 72222. Envíe HELP al 72222 si desea obtener más información. Pueden aplicarse tarifas por mensajes y datos. Al aceptar recibir el mensaje de marketing del patrocinador o ingresar al sorteo a través de un mensaje de texto, usted acepta que otorga al patrocinador y al administrador su consentimiento expreso y por escrito para recibir hasta 10 mensajes de texto utilizando tecnología automatizada en respuesta a su aceptación o inscripción. No se requiere consentimiento para comprar bienes y servicios. Su participación está sujeta a la política de privacidad del patrocinador (https://www.energyupgradeca.org/privacy-policy/) y sus términos y condiciones de SMS (https://www.energyupgradeca.org/terms-and-conditions/). Patrocinador: Energy Upgrade California, 500 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102.

Acerca de Energy Upgrade California:

Energy Upgrade California® es una iniciativa estatal cuyo único propósito es garantizar que cada californiano tenga las herramientas necesarias para seguir avanzando hacia el logro de un estado más limpio, saludable y próspero. Creada para motivar y educar a los residentes de California y a los pequeños negocios acerca de la gestión energética, Energy Upgrade California® ha desarrollado numerosos programas e iniciativas para ayudar a los californianos a hacerse cargo de su uso energético en general. Para obtener más información sobre Goldie y Energy Upgrade California®, visítenos en www.Keepitgolden.org.

Acerca de Sequoia Riverlands Trust

Sequoia Riverlands Trust es un fideicomiso regional de tierras sin fines de lucro dedicado a fortalecer el corazón de California y el legado natural y agrícola del sur de Sierra Nevada y el Valle de San Joaquin. La riqueza, la productividad y la belleza de esta tierra inspiran el trabajo de SRT, que busca conservarla para las generaciones futuras. Para obtener más información, visite www.sequoiariverlands.org.

FUENTE Energy Upgrade California

