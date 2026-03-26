ENEVO Group und Sungrow schließen Vertrag über Lieferung von 1-GWh an Energiespeichern in Rumänien

MÜNCHEN, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, führender Anbieter von PV-Wechselrichtern, Energiespeichersystemen (ESS) und Elektroladestationen, hat mit der ENEVO Group, einem der führenden rumänischen Energielösungsanbieter, einen Vertrag über mehrere Energiespeicherprojekte mit einer Gesamtkapazität von 1 Gigawattstunde (GWh) in Rumänien unterzeichnet. Die Partnerschaft zeigt das Vertrauen in Sungrows ESS-Technologie.

Sungrow and ENEVO Group Sign Landmark 1GWh Energy Storage Agreement to Power Romania’s Energy Transition

In der ersten Phase der Partnerschaft werden zunächst Energiespeicherprojekte mit einer Gesamtkapazität von 440 MWh realisiert. Diese Projekte wurden bereits Anfang diesen Jahres beauftragt und sollen bis Dezember 2026 fertigstellt werden. In einer zweiten Phase geht es dann um die restlichen Projekte mit einer Kapazität von 560 MWh. All diese ESS-Anlagen werden in Rumänien entwickelt und setzen auf das flüssigkeitsgekühlte ESS PowerTitan 2.0 von Sungrow mit der Netzstabilität und die Integration erneuerbarer Energien dichergestellt werden können.

Die Zusammenarbeit ist ein Zeichen für die wachsende Nachfrage nach flexiblen, zuverlässigen und sicheren Energiespeichern in Europa. Sungrow engagiert sich deshalb verstärkt im Bereich großer ESS-Projekten. Die PowerTitan-Serie befindet sich bereits in mehreren europäischen Ländern im Einsatz, darunter Großbritannien, Deutschland, Spanien, Griechenland, Italien, Schweden, Finnland, Zypern und Bulgarien. Die Technologie hat sich dort bereits unter unterschiedlichen Netz- und Marktbedingungen bewährt.

„Erfolgreiche Partnerschaften beginnen mit einer Vision, gemeinsamen Zielen und einem klaren Verständnis für die Marktentwicklung. Unsere Zusammenarbeit mit Sungrow begann im Solarbereich und hat sich nun zu einer umfassenderen strategischen Partnerschaft entwickelt. Diese erweitern wir nun mit unserem 1-GWh-Batteriespeicher-Vertrag. Gemeinsam bringen wir Batteriespeichersysteme stärker mit erneuerbarer Energieerzeugung zusammen. Zugleich unterstützt die Zusammenarbeit das Ziel von ENEVO, sich als EPC-Auftragnehmer für Großbatteriespeicherprojekte in der Region zu etablieren", erklärt Radu Brașoveanu, CTO und Mitgründer der ENEVO Group.

„Das Vertrauen unserer bildet die Grundlage unseres stetigen Wachstums", ergänzt James Li, Vizepräsident von Sungrow Europe, verantwortlich für den Bereich ESS. „Es freut uns, gemeinsam mit der ENEVO Group an diesem wegweisenden 1-GWh-Projektportfolio in Rumänien zu arbeiten. Unser Team begleitet die Projekte durch alle Phasen – vom Entwurf über die Lieferung bis hin zu Inbetriebnahme. So sichern wir den langfristigen Projekterfolg und stärken die Energieresilienz der Partner."

Mit der strategischen Vereinbarung stärkt Sungrow seine Position in den Bereichen PV, ESS, und Leistungselektronik (PCS). Zugleich baut das Unternehmen damit seine Präsenz in einem der dynamischsten Märkte für Energiespeicher aus. Laut BloombergNEF ist Sungrow der weltweit bankfähigigste Anbieter von Energiespeichersystemen.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien und leistet seit über 28 Jahren Pionierarbeit für nachhaltige Energielösungen. Bis Dezember 2025 hat Sungrow weltweit 1000 GW an leistungselektronischen Wechselrichtern installiert. Das Unternehmen gilt als das bankfähigste Unternehmen für Energiespeicher (BloombergNEF). Die Innovationen von Sungrow ermöglichen grüne Energieprojekte weltweit, unterstützt von einem Netzwerk von 520 Servicestellen für besten Kundenservice. Sungrow hat sich zum Ziel gesetzt, durch Spitzentechnologie und hochqualitative Serviceleistungen eine Brücke in eine nachhaltige Zukunft zu schlagen. Weitere Infos unter: http://www.ger.sungrowpower.com

Über ENEVO Group

Die ENEVO Group ist ein integrierter EPC-Generalunternehmer, der auf Energieinfrastruktur spezialisiert ist. Das Unternehmen hat komplexe Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Stromübertragung und -verteilung, elektrische Umspannwerke sowie industrielle Automatisierung erfolgreich umgesetzt. Ein multidisziplinäres Team von über 500 Fachleuten – darunter Elektriker, Bauingenieure, Automatisierungsspezialisten und Cybersicherheitsexperten – begleitet den gesamten Projektlebenszyklus: von der Planung und Beschaffung über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Einhaltung der Netzanforderungen und zur langfristigen Betriebsunterstützung.

Mit Niederlassungen in Rumänien, Spanien, Deutschland, Saudi-Arabien und Ägypten hilft die ENEVO Group Versorgungsunternehmen, Entwicklern und industriellen Kunden dabei, intelligentere, robustere und nachhaltigere Energielösungen zu entwickeln.

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