Sungrow et le groupe ENEVO signent un accord historique de stockage d'énergie de 1 GWh pour alimenter la transition énergétique en Roumanie

MUNICH, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondial des onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie (SSE), a annoncé la signature d'un accord historique avec le groupe ENEVO, leader roumain des solutions énergétiques, pour une série de projets de systèmes de stockage d'énergie d'une capacité totale de 1 gigawattheure (GWh) en Roumanie. Ce partenariat important souligne la confiance grandissante dans la technologie de stockage de pointe de Sungrow et sa volonté de soutenir la transition rapide de l'Europe vers les énergies renouvelables.

Sungrow and ENEVO Group Sign Landmark 1GWh Energy Storage Agreement to Power Romania’s Energy Transition

La première phase de la collaboration comprend des projets à 440 MWh commandés plus tôt cette année, dont la livraison est prévue avant décembre 2026. 560 MWh supplémentaires sont prévus dans le cadre de la phase suivante, ce qui portera le total à plus de 1 GWh à l'issue de tous les projets. Tous les systèmes seront déployés en Roumanie et comprendront le système de stockage d'énergie par batterie (SSEB) à refroidissement liquide PowerTitan 2.0 de Sungrow, solution de référence pour le soutien du réseau à grande échelle et l'intégration des énergies renouvelables.

Alors que la demande de stockage d'énergie flexible, fiable et sûr continue d'augmenter dans toute l'Europe, Sungrow renforce son leadership en proposant des solutions SSE avancées d'un point de vue technologique, finançables et entièrement prises en charge. La série PowerTitan a déjà été déployée avec succès dans le cadre de nombreux projets à grande échelle dans la région, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Italie, en Suède, en Finlande, à Chypre et en Bulgarie, démontrant à la fois la fiabilité de la technologie de Sungrow et son solide soutien opérationnel local.

« Les grands partenariats commencent par une vision partagée, une ambition commune et une compréhension claire de l'orientation du marché. Notre collaboration avec Sungrow a débuté dans le secteur solaire et s'est transformée en un partenariat stratégique plus large, qui s'étend maintenant au stockage d'énergie par batterie grâce à cet accord de 1 GWh. Ensemble, nous accélérons l'intégration des SSEB à la production d'énergie renouvelable tout en répondant à la volonté d'ENEVO de devenir un entrepreneur EPC de premier plan pour les systèmes de stockage par batterie à grande échelle dans la région », a déclaré Radu Brașoveanu, Directeur technique et cofondateur du groupe ENEVO.

« La confiance que nos partenaires accordent à Sungrow est au cœur de notre croissance continue, » a déclaré James Li, Vice-président de Sungrow Europe, responsable de l'ESS. « Nous sommes très honorés de collaborer avec le groupe ENEVO sur ce portefeuille de projets de 1 GWh en Roumanie. Notre équipe s'engage à assurer une assistance inégalée à nos clients à chaque étape (de la conception et de la livraison à la mise en service et à l'exploitation), afin d'assurer la réussite à long terme des projets et la sécurité énergétique de nos partenaires. »

Cet accord stratégique entre Sungrow et le groupe ENEVO conforte le statut de Sungrow en tant que première entreprise bancable dans le domaine du photovoltaïque, de l'énergie solaire et du stockage de l'énergie dans le monde, selon le classement de BloombergNEF, et souligne sa présence étendue sur l'un des marchés du stockage de l'énergie les plus dynamiques d'Europe.

À propos de Sungrow

Sungrow, leader mondial de la technologie des énergies renouvelables, est à l'origine de solutions énergétiques durables depuis plus de 29 ans. En décembre 2025, Sungrow a installé 1 000 GW de convertisseurs électroniques de puissance dans le monde. La société est reconnue comme l'entreprise d'onduleurs photovoltaïques et de stockage d'énergie qui affiche la meilleure cote financière au niveau mondial (BloombergNEF). Soutenues par un réseau de 520 points de service qui garantissent une excellente expérience client, ses innovations alimentent des projets d'énergie propre dans le monde entier. Chez Sungrow, nous nous attachons à construire un avenir durable grâce à une technologie de pointe et à un service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sungrowpower.com/en.

À propos du groupe ENEVO

Le groupe ENEVO est un entrepreneur EPC intégré spécialisé dans les infrastructures énergétiques, qui a fait ses preuves dans la réalisation de projets complexes dans les domaines des énergies renouvelables, du transport et de la distribution d'électricité, des postes électriques et de l'automatisation industrielle. S'appuyant sur une équipe multidisciplinaire de plus de 500 professionnels, dont des ingénieurs en électricité et en génie civil, des spécialistes de l'automatisation et des experts en cybersécurité, l'entreprise couvre l'ensemble du cycle de vie du projet, de la conception et de l'approvisionnement à l'installation, la mise en service, la conformité au réseau et l'assistance opérationnelle à long terme.

Avec des bureaux en Roumanie, en Espagne, en Allemagne, en Arabie Saoudite et en Égypte, le groupe ENEVO aide les services publics, les promoteurs et les clients industriels à mettre en place des solutions énergétiques plus intelligentes, plus résilientes et plus durables.

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