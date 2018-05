Enfants sans tabac : une plaisanterie de mauvais goût -- Philip Morris réitère son appel en faveur d'un avenir sans fumée, tout en commercialisant agressivement ses cigarettes et en combattant les efforts visant à réduire le tabagisme dans le monde entier

La mauvaise plaisanterie de Philip Morris consiste à dire : « Nous devons promouvoir chaque jour comme s'il s'agissait d'une Journée mondiale sans tabac », alors que la mission première de l'entreprise est de vendre chaque jour plus de cigarettes meurtrières. Les revendications de Philip Morris devraient être vues sous leur vrai jour : un coup publicitaire pour masquer le fait que Philip Morris demeure l'une des principales causes, à l'échelle mondiale, de l'épidémie de tabagisme, et ne fait en aucun cas partie de la solution.

Voici quelques précisions à propos de Philip Morris International :

Bien qu'elle affirme fortement son implication envers un avenir sans fumée, l'entreprise Philip Morris tire l'essentiel de ses revenus de la vente de cigarettes et se vante de commercialiser la marque de cigarettes la plus vendue au monde (Marlboro) ; elle met tout en œuvre, de manière agressive, pour étendre le marché mondial des cigarettes, vantant aux investisseurs les « plans solides de l'entreprise pour développer [ses] activités dans le domaine des cigarettes ». La façon dont Philip Morris fait la promotion de ses cigarettes à travers le monde suscite l'intérêt des enfants : cigarettes parfumées, campagnes publicitaires agressives à proximité des écoles primaires et parrainage de voitures de course et de concerts. En 2016, un cadre supérieur de l'entreprise a vanté les efforts de Philip Morris pour « développer les marchés inexploités » des cigarettes en Afrique et au Moyen-Orient. Ce ne sont pas là les actions d'une entreprise qui souhaiterait un avenir sans fumée.

Il est également exaspérant d'entendre Philip Morris affirmer que les taux de tabagisme dans le monde ne baissent pas assez vite alors que l'entreprise elle-même combat des stratégies éprouvées qui pourraient accélérer les progrès en la matière. En 2017, un rapport d'enquête de Reuters a révélé une campagne massive et secrète menée par Philip Morris, ayant pour but de saper la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte antitabac, décrivant « une entreprise qui a concentré ses importantes ressources mondiales pour maîtriser le traité de lutte antitabac à travers le monde ». De l'Australie à l'Uruguay en passant par la Thaïlande, Philip Morris a engagé des actions en justice coûteuses, qui remettent en question les lois antitabac rigoureuses et cherchent à intimider les pays et les contraindre à l'inaction. Si Philip Morris envisageait sérieusement un avenir sans fumée, elle apporterait son soutien plutôt que son combat à des stratégies éprouvées : augmentations significatives des taxes sur le tabac, lois prévoyant l'interdiction générale de fumer, interdiction de la publicité pour le tabac et illustrations d'avertissements de santé sur les paquets de cigarettes.

Chaque année, le tabagisme tue plus de sept millions de personnes à travers le monde et les prévisions indiquent qu'il tuera un milliard de personnes au cours de ce siècle. Pour en finir avec cette terrible épidémie et envisager un véritable avenir sans fumée, il faudrait des initiatives fortes de la part des gouvernements et non pas de vaines promesses de la part d'entreprises de l'industrie du tabac.

