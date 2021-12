Ênfase em serviços profissionais nos padrões do parque de comércio eletrônico recém-lançado de Humen

HUMEN, China, 9 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Em 3 de dezembro de 2021, o Parque Industrial de Comércio Eletrônico de Humen (doravante denominado "Parque"), um local emblemático de Dongguan, abriu o Oitavo Festival Internacional de Comércio Eletrônico de Humen e lançou dois documentos oficiais. Os então publicados Padrões de Administração de Cadeias de Suprimentos na Base de Transmissões ao Vivo e os Padrões de Serviços no Centro de Serviços de Comércio Eletrônico foram criados para promover o desenvolvimento de alta qualidade do setor de comércio eletrônico da China, em coordenação com os equivalentes do Parque em todo o país.

Aproveitando a força da manufatura de Dongguan e os recursos de moda de Humen, a febre do comércio eletrônico se transformou em uma força influente por trás do desenvolvimento do comércio eletrônico na China.

"Nesse festival, o gigante do comércio eletrônico Alibaba trabalhou com Humen para lançar um modelo inovador que integra plataformas de B2B, B2C e os mercados nacionais e estrangeiros com uma única região", disse Li Dingru, presidente da Associação de Comércio Eletrônico de Humen, acrescentando que o evento contaria com a exposição de mais de mil empresas excepcionais em uma área de exposições exclusiva de comércio eletrônico.

"O Comitê Técnico sobre Padronização do Parque Industrial de Comércio Eletrônico da província de Guangdong estabeleceu sua secretaria no Parque. Desde então, a cidade tem apoiado o comitê na formulação e análise de quatro padrões nacionais, dois padrões da indústria local e dez padrões de alianças (grupo)", observou Wu Qingqiu, prefeito da cidade de Humen.

"Nos últimos anos, os governos locais participaram da construção de parques industriais de comércio eletrônico que geraram benefícios desde o início", disse Wang Wei, presidente do Parque Industrial de Comércio Eletrônico de Humen. No entanto, ele acredita que, considerando a intensificação da concorrência e o aumento nos custos de visibilidade, esses centros de comércio eletrônico não conseguem se destacar da multidão apenas por causa de produtos atrativos e os mais notáveis influenciadores on-line e devem mudar seu foco para os serviços públicos.

Nesse ponto, o Parque é conhecido por ter criado uma cadeia industrial que descreve a gama completa de atividades necessárias para a criação de um produto ou serviço, que vai de P&D, projeto e testes de produtos até armazenamento, operação de plataformas, fotografia, design gráfico, marketing por transmissão ao vivo e financiamento.

De fato, Humen inaugurou uma série de plataformas de serviços públicos, como CNTAC Testing Center (Humen), Humen Fashion Design & Research and Development Center, China Fabric Sample Warehouse Brach, Humen E-Commerce Service Center e 1840 Livestreaming Base. Isso significa que um cenário industrial emergente, em que os clusters de provedores de serviços e plataformas de comércio eletrônico se unem para o crescimento comum, se materializou.

Quanto ao futuro do próspero setor em Humen, Wu acredita que a vanguarda do comércio de moda na internet promete se tornar versátil ao adotar ainda mais aplicações de comércio eletrônico em áreas como vestuário, eletrônicos, cabos, turismo e comércio. E é assim que a cidade avança para se tornar um importante centro de plataformas de comércio eletrônico no sul da China.

