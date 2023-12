Enfinity Global conclut un financement de 118 millions d'euros pour 101 MW dans quatre centrales solaires en Italie

MILAN, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., un leader dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un financement de 118 millions d'euros pour la construction de 101 MW dans quatre centrales solaires à grande échelle situées dans la région du Latium (Italie), qui devraient être opérationnelles en 2024.

UniCredit, BayernLB et Siemens Financial Services, par l'intermédiaire de Siemens Bank, ont agi en tant qu'arrangeurs principaux mandatés pour le financement de chaque projet par le biais d'une structure club deal. Le financement comprendra 77 millions d'euros de dette de premier rang et sans recours, 41 millions d'euros de financement de la TVA et des facilités de crédit pour les accords d'achat d'électricité (AAE) et les modules photovoltaïques (PV).

L'impact environnemental positif de ces quatre centrales se traduira par la production de 172 GWh d'électricité propre par an, suffisante pour alimenter 64 000 foyers italiens et compenser 69 000 tonnes d'émissions de CO2, soit l'équivalent de la quantité séquestrée par 3 100 arbres matures.

« Nous sommes ravis de nous associer à UniCredit, BayernLB et Siemens Bank pour ce premier ensemble de projets, tandis que nous développons notre portefeuille existant de 4 GW en Italie », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global. « Nous sommes heureux d'apporter une énergie propre compétitive à l'Italie, afin de soutenir les besoins énergétiques nets du pays et ses objectifs de réduction des émissions de carbone. »

Enfinity Global construit actuellement quatre projets supplémentaires pour un total de 134 MW dans la province de Viterbe (Latium), en Italie, pour lesquels elle avait précédemment clôturé un financement de 165 millions d'euros.

« Nous prévoyons d'investir trois milliards d'euros en Italie au cours des trois prochaines années, alors que nous continuons à faire avancer nos projets », a commenté Julio Fournier Fisas, PDG d'Enfinity Global pour l'Europe. « L'Italie est un marché stratégique fondamental pour nous, et nous cherchons à continuer à développer notre portefeuille existant grâce au développement interne, aux accords de codéveloppement avec nos partenaires et aux acquisitions. »

« Chez UniCredit, conformément à notre objectif d'habiliter les communautés à progresser, nous nous efforçons de réaliser des progrès significatifs vers une société plus durable, inclusive et équitable. Nous sommes donc fiers de soutenir les plans d'investissement d'Enfinity en Italie, car ils correspondent parfaitement à notre stratégie ESG et à notre engagement en faveur d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone, basée sur l'énergie verte, au profit des communautés que nous servons », a expliqué Marco Bortoletti, directeur régional de la Lombardie chez UniCredit.

« BayernLB est ravi d'élargir davantage sa contribution aux ambitions de l'Italie en matière d'énergie propre, avec la conclusion réussie de cette seconde transaction pour Enfinity Global en Italie », a ajouté Karin Schramm, responsable du secteur des Énergies renouvelables chez Bayern LB. « Mettre davantage l'accent sur les projets de parité du réseau renforce notre engagement envers un système énergétique sans émissions, ainsi que l'accélération de la transition énergétique. Nous félicitons Enfinity Global pour ses efforts inlassables en faveur d'un paysage énergétique plus propre et plus durable. »

« Le financement joue un rôle clé dans la création d'entreprises de grande envergure, en particulier lorsqu'il s'agit d'investir dans des infrastructures à forte intensité de capital comme les centrales solaires. D'importants projets énergétiques comme celui-ci soulignent le rôle essentiel rempli par des solutions de financement bien structurées. Nous sommes fiers de poursuivre notre soutien en tant que principal bailleur de fonds pour les énergies renouvelables, et en tant que facilitateur d'une voie menant à un avenir plus durable », a commenté Siobhan Smyth, PDG de Siemens Bank GmbH et cheffe des projets et de la dette structurée pour la zone EMEA/Asie pour Siemens Financial Services.

À propos d'Enfinity Global

Enfinity Global Inc., avec ses filiales, est une société américaine de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, créée en 2018. La société possède un portefeuille de 20 GW de projets d'énergie renouvelable et de stockage, y compris des actifs opérationnels, en construction et à différents stades de développement. Disposant de bureaux aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde, l'entreprise entend contribuer de manière significative à une économie durable nette zéro carbone. L'équipe dirigeante d'Enfinity est l'une des équipes mondiales les plus expérimentées dans le domaine des énergies renouvelables et apporte plus de 37 milliards de dollars d'expérience de financement dans ce secteur et plus de 15 GW d'actifs solaires et éoliens développés et acquis. www.enfinity.global / Suivez Enfinity Global on LinkedIn

À propos d'UniCredit

UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne avec une offre de services unique en Italie, en Allemagne, en Europe centrale et orientale. Notre objectif est de donner aux communautés les moyens de progresser, en offrant le meilleur de leur catégorie à toutes les parties prenantes, en libérant le potentiel de nos clients et de nos collaborateurs à travers l'Europe. Nous servons plus de 15 millions de clients dans le monde. Ces derniers sont au cœur de ce que nous faisons sur tous nos marchés. UniCredit est organisé en quatre régions principales et deux lignes de produits, Corporate et Individual Solutions. Cela nous permet d'être proches de nos clients et d'utiliser la dimension de l'ensemble du Groupe pour développer et proposer les meilleurs produits sur l'ensemble de nos marchés. La numérisation et notre engagement envers les principes ESG sont des catalyseurs clés pour notre service. Ils nous aident à offrir l'excellence à nos parties prenantes et à créer un avenir durable pour nos clients, nos communautés et nos collaborateurs.

À propos de BayernLB

En tant que banque spécialisée simplifiée, BayernLB est un important bailleur de fonds pour les économies bavaroise et allemande. Elle est engagée en faveur du progrès. Ses clients - entreprises, caisses d'épargne, investisseurs institutionnels et secteur public - sont au cœur de son approche durable. Dans le cadre de ses activités avec les entreprises clientes, BayernLB se concentre sur des secteurs d'avenir tels que la mobilité, l'énergie, la technologie, la construction et les ressources de base, ainsi que la fabrication et l'ingénierie. La Banque aide les entreprises de ces secteurs en particulier à développer avec succès leurs modèles commerciaux. En tant que financier de l'immobilier, le groupe BayernLB offre un savoir-faire à 360 degrés sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'activité immobilière - et dans une grande diversité de classes d'actifs. BayernLB est la banque centrale des caisses d'épargne bavaroises et, depuis des décennies, elle est une partenaire éprouvée pour ces institutions et pour d'autres caisses d'épargne dans toute l'Allemagne. DKB, filiale du groupe et banque technologique, offre à ses plus de 4,5 millions de clients une excellente expérience client et des solutions numériques exceptionnelles. BayernLB est détenue par l'État libre de Bavière et l'Association des caisses d'épargne bavaroises.

À propos de Siemens Financial Services