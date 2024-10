Enfinity Global conclut un premier crédit structuré de 97 millions de dollars auprès de Nomura aux États-Unis

MIAMI, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, leader dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu avec succès une facilité de crédit structurée de 97 millions de dollars avec Nomura, une institution financière mondiale, pour un portefeuille de 608 MW d'actifs solaires actuellement en exploitation ou en construction couvrant les marchés CAISO, WECC et SERC aux États-Unis.

La facilité de crédit basée sur les actifs fournit à la fois le financement du développement et de la construction pour les projets de développement et les projets prêts à construire d'Enfinity, ainsi que le refinancement stratégique de sa flotte opérationnelle. La facilité prévoit une augmentation potentielle de 400 millions de dollars pour continuer à faire progresser le portefeuille de développement et de construction d'Enfinity aux États-Unis.

Enfinity Global dispose d'un portefeuille américain de 14,8 GW de panneaux solaires photovoltaïques et de stockage d'énergie avec terrain et interconnexion en place, ainsi que de 33 GW supplémentaires en cours de négociation. L'entreprise prévoit d'avoir plus de 1 GW d'actifs solaires et de stockage opérationnels et en construction aux États-Unis au cours des 12 prochains mois.

"Nomura a été un partenaire financier fondamental pour Enfinity aux États-Unis et au Japon, alors que nous accélérons l'expansion de notre plateforme IPP mondiale", a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global, à l'adresse. "Le modèle de Nomura permet une flexibilité dans la formation et le déploiement du capital, créant ainsi un élan pour notre portefeuille ; nous sommes reconnaissants de leur soutien continu."

"Nous sommes heureux d'avoir une nouvelle occasion de nous associer à Enfinity, qui continue de s'appuyer sur ses antécédents de déploiement réussi d'actifs d'énergie propre à grande échelle pour soutenir la transition énergétique", a déclaré Vinod Mukani, responsable mondial de Nomura Infrastructure & Power Business ("IPB"). "Nous nous réjouissons de continuer à soutenir la croissance ambitieuse d'Enfinity dans le secteur."

Alain Halimi, directeur général de Nomura IPB, a ajouté : " Nous sommes heureux de nous associer à Enfinity pour lui fournir cette facilité de crédit innovante afin de soutenir son portefeuille diversifié et de grande qualité. Notre partenariat avec Enfinity démontre l'engagement de Nomura à fournir des solutions de financement stratégiques personnalisées aux principaux développeurs d'énergie renouvelable."

À propos d'Enfinity Global

Enfinity Global est une entreprise américaine de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et des services de développement durable, créée en 2019. La société possède un portefeuille de 26,8 GW de projets d'énergie renouvelable et de stockage, y compris des actifs opérationnels, en construction et en développement, avec 33 GW supplémentaires en cours de négociation aux États-Unis. Avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde, Enfinity vise à apporter une contribution significative à une économie durable à zéro émission de carbone.

