Enfinity Global fournira 400 GWh de garanties d'origine à VW Kraftwerk GmbH pour soutenir la mobilité durable

MILAN, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, société leader dans le domaine des énergies renouvelables, a signé un accord avec VW Kraftwerk GmbH, filiale du groupe Volkswagen, pour la fourniture de garanties d'origine (GO) à partir de ses centrales solaires photovoltaïques en Italie.

L'accord prévoit l'achat d'environ 40 GWh de GO par an au cours des dix prochaines années, pour un volume total de 400 GWh, provenant des actifs d'énergie renouvelable d'Enfinity en Italie. Les GO fournis par Enfinity certifient qu'une quantité équivalente d'électricité a été produite à partir de sources renouvelables et injectée dans le réseau, contribuant ainsi de manière tangible à la réduction des émissions de CO₂ associées au cycle de vie des véhicules électriques.

« Nous sommes honorés de soutenir le groupe Volkswagen dans la transition de son parc de véhicules électriques vers la neutralité carbone et dans l'avancement de la transformation de la mobilité en Europe », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global. « Enfinity s'engage à être un sponsor à long terme de solutions énergétiques innovantes et évolutives - des AAE 24x7 à Garanties d'origine- qui apportent de la valeur à nos clients ».

« Les garanties d'origine sont un outil transparent et efficace pour promouvoir l'adoption des énergies renouvelables et accélérer la transition énergétique », a ajouté Julio Fournier Fisas, directeur général pour l'Europe chez Enfinity Global. « Cette collaboration est un bon exemple de la manière dont les partenariats intersectoriels peuvent avoir un impact mesurable sur l'environnement et faire progresser la neutralité climatique en Europe. »

Grâce à cet accord, Enfinity Global réaffirme son rôle de partenaire stratégique pour les entreprises mondiales qui cherchent à intégrer des solutions d'énergie renouvelable dans leurs modèles économiques, contribuant ainsi activement à la décarbonisation des chaînes d'approvisionnement industrielles et à la construction d'un avenir énergétique à faible émission de carbone et plus résilient. Les GO certifient non seulement l'origine renouvelable de l'énergie, mais servent également d'élément clé pour la traçabilité et le reporting ESG, conformément à la réglementation européenne et aux normes de durabilité.

Avec une présence mondiale et un pipeline de 37 GW, Enfinity Global est l'un des principaux acteurs du secteur, offrant des solutions énergétiques intégrées pour la décarbonisation des activités industrielles et l'avancement d'une économie circulaire. Enfinity est active en Italie, avec un portefeuille croissant de centrales solaires photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie par batterie dépassant les 8,6 GW, apportant une contribution significative aux objectifs de décarbonisation et à la sécurité énergétique du pays.

