Enfinity Global dépasse les 500 MW de capacité solaire en service en Italie

MILAN, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, leader dans le domaine des énergies renouvelables, a atteint une capacité solaire opérationnelle de 535 MW en Italie en seulement trois ans, une étape importante qui confirme la capacité de l'entreprise à mettre rapidement en service de nouvelles capacités énergétiques afin de répondre à la demande croissante en électricité du pays.

Enfinity Global Solar PV Power Plant in Italy

Les 18 centrales solaires photovoltaïques d'Enfinity Global en service en Italie, situées dans les régions du Latium et d'Émilie-Romagne, devraient produire près de 1 TWh d'énergie renouvelable par an, ce qui permettra d'éviter le rejet de 290 904 tonnes de CO₂e chaque année. Cela équivaut à la consommation annuelle d'électricité d'environ 350 000 foyers.

« Atteindre une puissance installée de 535 MW constitue une étape importante, car cela démontre notre capacité à mettre en place des infrastructures énergétiques au service du pays, générant de la valeur, des emplois directs et des retombées économiques locales. Chaque mégawatt mis en service contribue à renforcer la sécurité énergétique de l'Italie, à soutenir la compétitivité de son système productif et à atteindre les objectifs de décarbonisation », a déclaré Alessandro Ceschiat, directeur général pour l'Italie chez Enfinity Global.

« Cette réussite a été rendue possible grâce à l'engagement de nos collaborateurs en Italie et en Europe, ainsi qu'à la collaboration de partenaires industriels, financiers et institutionnels qui partagent notre vision. C'est un travail d'équipe qui continue de transformer des projets ambitieux en actifs opérationnels au service du système énergétique italien », a déclaré Maria Diez, directrice générale des opérations en Europe chez Enfinity Global.

Selon les données d'Elemens, Enfinity est actuellement le deuxième opérateur italien en termes de capacité solaire autorisée, ayant franchi le seuil du 1 GW. L'entreprise renforce également sa présence dans le secteur du stockage d'énergie, avec environ 600 MW de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) autorisés. Ces chiffres s'inscrivent dans le cadre d'un portefeuille global de 9,1 GW.

La croissance du portefeuille italien repose sur une solide expertise en matière de structuration du capital et de financement de projets, ce qui a permis à l'entreprise d'attirer plus d'un milliard d'euros d'investissements pour ce portefeuille.

À propos d' Enfinity Global

Fondée en 2019, Enfinity Global Inc. est une entreprise leader du secteur de l'énergie qui propose des services énergétiques permettant à ses clients – entreprises, industries et institutions – de répondre rapidement et efficacement à leur demande en électricité, en forte croissance, ainsi qu'à leurs besoins en électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La société détient un portefeuille de projets d'énergies renouvelables et de stockage d'une capacité totale de 39,6 GW, dont 1,2 GW d'actifs en exploitation et 1,6 GW en cours de construction, ainsi que des projets en développement sur des marchés clés. Basée aux États-Unis et disposant de bureaux en Europe, au Japon et en Inde, la société Enfinity Global emploie plus de 400 personnes.