Enghouse Systems incorpora a Nebu BV

MARKHAM, Ontário e AMSTERDÃ, 3 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunciou hoje que adquiriu a Nebu BV, uma fornecedora sediada em Amsterdã de soluções de software de pesquisa de mercado e análise de dados.

Uma oferta principal da Nebu, empresa com certificação ISO 27001, é o Nebu Data Suite (pacote de dados). Essa combinação de software e serviços em nuvem permite que empresas, pesquisadores e analistas atendam a todos os requisitos necessários para obter uma ampla compreensão dos comportamentos dos clientes e da comunidade. A plataforma de software inclui um mecanismo de coleta de dados e vários aplicativos que oferecem serviços independentes de localização com base em vários canais que automatizam a limpeza, reestruturação, processamento e análise de dados para visualizar os resultados em painéis e relatórios interativos.

Outra oferta principal da Nebu é o Dub InterViewer, um aplicativo de coleta de dados multimodo flexível e robusto que opera nos modos de voz, on-line, móvel e off-line. Os dados coletados de diferentes fontes podem ser processados, enriquecidos e armazenados no Nebu Data Hub, a plataforma de gerenciamento central. O Hub automatiza todo o processo de pesquisa, permitindo aos usuários conduzir análises e transformar dados em tempo real em visualizações interativas que podem ser visualizadas no painel do Nebu Reporter ou em muitas outras plataformas analíticas externas.

"A Nebu aprimora nossas soluções de pesquisa de mercado e aumenta nossa presença para melhor atender aos clientes novos e existentes", disse Steve Sadler, presidente e CEO da Enghouse "Vemos também uma oportunidade de combinar tecnologias de pesquisa e comunidade com nossos recursos de IA para ajudar nossos clientes a obter informações sobre a Voz do Cliente (VOC). Temos o enorme prazer de receber os clientes e funcionários da Nebu na Enghouse."

"Estamos entusiasmados em nos juntar à Enghouse à medida que continuamos a expandir com novas contas e oferecer suporte à nossa base de clientes existente", disse Otto van Linder, diretor geral da Nebu.

Sobre a Enghouse

A Enghouse é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que oferece soluções de software corporativo com foco em trabalho remoto, computação visual e comunicações para redes definidas de software de próxima geração. A estratégia de crescimento em duas frentes da empresa está focada no crescimento interno e nas aquisições, que, até o momento, têm sido financiadas por meio de fluxos de caixa operacionais. A empresa está bem capitalizada, não tem dívida de longo prazo e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa em www.enghouse.com.

Sobre a Nebu

A Nebu BV é um fornecedor de sistemas e soluções de pesquisa de mercado. Por meio de sua plataforma integrada de coleta de dados e gerenciamento de painéis multimodo, as empresas podem analisar e avaliar opiniões e padrões de comportamento e transformá-los em insights precisos para impulsionar o desempenho de marcas e mídia. Para mais informações, acesse www.nebu.com

