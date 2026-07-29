ENGWE bringt das Modell E26 3.0 Pro auf den Markt - Premium-eSUV-Leistung für den Fahrradalltag

BERLIN, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE hat heute offiziell die Markteinführung des E26 3.0 Pro bekannt gegeben – das Flaggschiff der Modellpalette für 2026 und die neueste Weiterentwicklung der „E"-Serie der Marke. Das E26 3.0 Pro wurde auf Basis des Konzepts „Smartest Mid-Drive eSUV" entwickelt und vereint den Komfort und die Praktikabilität eines Trekking-E-Bikes mit der Geländegängigkeit eines All-Terrain-Bikes. Es bietet ein intelligentes Fahrerlebnis für das Pendeln in der Stadt, Touren auf dem Land, Erkundungstouren auf Schotterwegen und Wochenendabenteuer.

Ab dem 29. Juli ist das E26 3.0 Pro zum Einführungspreis von 1.899 € (UVP 2.099 €) erhältlich. Kunden können vom 29. Juli bis zum 12. August Einführungsvorteile im Wert von 418 € genießen, darunter einen Sofortrabatt von 200 € sowie kostenloses Zubehör im Wert von 218 €.

Aufbauend auf dem Erfolg des ursprünglichen E26 markiert das neue Modell den nächsten Schritt von ENGWE in der aufstrebenden eSUV-Kategorie. So wie SUVs zur ersten Wahl für Fahrer geworden sind, die mehr Komfort, Vielseitigkeit und Sicherheit suchen, vereinen eSUV-E-Bikes den Komfort von Trekkingrädern mit der Leistungsfähigkeit von ATBs. Während Premium-Modelle von Marken wie Haibike in der Regel über 3.000 € kosten, macht das ENGWE E26 3.0 Pro die gleiche All-Road-Philosophie dank erstklassiger Leistung, intelligenter Technologie und einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis für noch mehr Fahrer zugänglich.

Die wichtigsten Merkmale des ENGWE E26 3.0 Pro:

Leistungsstarker Mittelmotor — Ein leichter 250-W-Mittelmotor liefert ein Drehmoment von 100 Nm für souveränes Bergauffahren und natürliche Tretunterstützung.



— Ein leichter liefert für souveränes Bergauffahren und natürliche Tretunterstützung. Hochwertige Vollfederung – Ein Viergelenker-Rahmen mit einstellbarer Vorder- und Hinterradaufhängung sorgt für maximalen Komfort auf städtischen Straßen, Schotterwegen und unebenem Gelände.



– Ein mit einstellbarer Vorder- und Hinterradaufhängung sorgt für maximalen Komfort auf städtischen Straßen, Schotterwegen und unebenem Gelände. Smart & Connected — Integriertes GPS-Tracking , Bewegungserkennung, ENGWE-App-Anbindung und Navigationsanzeige sorgen dafür, dass jede Fahrt sicher und vernetzt verläuft.



— Integriertes , Bewegungserkennung, ENGWE-App-Anbindung und Navigationsanzeige sorgen dafür, dass jede Fahrt sicher und vernetzt verläuft. Längere Fahrzeit, weniger Wartezeit — Ein 720-Wh-LG-Akku bietet eine Reichweite von bis zu 135 km , unterstützt durch 4-A-Schnellladung und intelligenten BMS-Schutz.



— Ein bietet eine Reichweite von bis zu , unterstützt durch und intelligenten BMS-Schutz. Für jede Straße gemacht — Die 26×3,0-Zoll-Allroad-Reifen sorgen für stabiles Fahrverhalten und sicheren Grip unter den unterschiedlichsten Fahrbedingungen.

„Das E26 3.0 Pro spiegelt die Vision von ENGWE wider, mehr Menschen den Zugang zu erstklassigem All-Road-Fahrvergnügen zu ermöglichen", so das ENGWE-Team. „Da die Nachfrage nach vielseitigen E-Bikes wächst, die sich nahtlos sowohl für den Weg zur Arbeit als auch für Ausflüge in die Natur eignen, vereint das E26 3.0 Pro intelligente Technologie, erstklassigen Komfort und überzeugende Leistung in einer umfassenden Fahrlösung."

Das ENGWE E26 3.0 Pro ist ab dem 29. Juli über die offizielle Website von ENGWE erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.engwe.com.