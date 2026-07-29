ENGWE lanza E26 3.0 Pro, llevando las capacidades de un SUV eléctrico de alta gama a la conducción diaria

BERLÍN, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE anunció hoy oficialmente el lanzamiento de E26 3.0 Pro, el modelo insignia de su gama 2026 y la última evolución de la serie "E" de la marca. Diseñada bajo el concepto de "Smartest Mid-Drive eSUV", la E26 3.0 Pro combina la comodidad y la practicidad de una bicicleta eléctrica de trekking con la capacidad de una bicicleta todoterreno, ofreciendo una experiencia de conducción más inteligente para desplazamientos urbanos, rutas rurales, exploración de caminos de grava y aventuras de fin de semana.

Disponible a partir del 29 de julio, la E26 3.0 Pro se lanza con un precio de introducción de 1.899 euros (PVP 2.099 euros). Del 29 de julio al 12 de agosto, los clientes podrán disfrutar de ventajas de lanzamiento por valor de 418 euros, incluyendo un descuento instantáneo de 200 euros y 218 euros en accesorios de regalo.

Basándose en el éxito de la E26 original, el nuevo modelo marca el siguiente paso de ENGWE en la emergente categoría de los eSUV. Del mismo modo que los SUV se han convertido en la opción preferida de los conductores que buscan mayor comodidad, versatilidad y seguridad, las bicicletas eléctricas eSUV combinan la comodidad de las bicicletas de trekking con la capacidad de las bicicletas de montaña. Mientras que los modelos premium de marcas como Haibike suelen superar los 3.000 €, la ENGWE E26 3.0 Pro ofrece la misma filosofía todoterreno a un mayor número de ciclistas gracias a su rendimiento superior, tecnología inteligente y una excelente relación calidad-precio.

Las principales características de la ENGWE E26 3.0 Pro incluyen:

Potente motor central: Un motor central ligero de 250 W ofrece 100 Nm de par para subir cuestas con confianza y una asistencia al pedaleo natural.

Suspensión completa de alta calidad: Un cuadro con sistema de bieletas de 4 barras y suspensión delantera y trasera ajustable maximiza la comodidad en calles urbanas, caminos de grava y terrenos irregulares.

Inteligente y conectada: El seguimiento GPS integrado, la detección de movimiento, la conectividad con la aplicación ENGWE y la proyección de navegación mantienen cada viaje seguro y conectado.

Más kilómetros, menos esperas: Una batería LG de 720 Wh proporciona hasta 135 km de autonomía, con carga rápida de 4 A y protección BMS inteligente.

Diseñada para cualquier carretera: Los neumáticos todoterreno de 26 × 3,0" ofrecen una conducción estable y un agarre seguro en una amplia variedad de condiciones.

"La E26 3.0 Pro refleja la visión de ENGWE de hacer que el ciclismo todoterreno de alta gama sea accesible a más personas", declararon desde el equipo de ENGWE. "Ante la creciente demanda de bicicletas eléctricas versátiles que se adaptan perfectamente tanto al uso diario como a la exploración al aire libre, la E26 3.0 Pro combina tecnología inteligente, comodidad superior y un rendimiento excepcional en una solución integral para ciclistas".

La ENGWE E26 3.0 Pro estará disponible a partir del 29 de julio a través del sitio web oficial de ENGWE. Para más información, visite la página web sita en www.engwe.com.