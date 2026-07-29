ENGWE lance l'E26 3.0 Pro : les performances d'un vélo SUV électrique haut de gamme pour l'utilisation quotidienne

BERLIN, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE a officiellement annoncé aujourd'hui le lancement de l'E26 3.0 Pro, modèle phare de sa gamme 2026 et dernière évolution de la série « E » de la marque. Conçu à partir du concept « Smartest Mid-Drive eSUV » », l'E26 3.0 Pro allie le confort et la praticité d'un vélo électrique de randonnée aux performances d'un vélo tout-terrain, offrant ainsi une expérience de conduite optimisée pour les trajets urbains, les itinéraires à la campagne, les balades sur gravier et les aventures du week-end.

Disponible à partir du 29 juillet, l'E26 3.0 Pro est lancé à un prix de lancement de 1 899 € (prix de vente conseillé 2 099 €). Du 29 juillet au 12 août, les clients peuvent profiter d'avantages de lancement d'une valeur de 418 €, comprenant une remise immédiate de 200 € et 218 € d'accessoires offerts.

S'appuyant sur le succès du modèle E26 original, ce nouveau modèle marque une nouvelle étape pour ENGWE dans la catégorie émergente des vélos eSUV. Tout comme les SUV sont devenus le choix privilégié des conducteurs à la recherche d'un confort, d'une polyvalence et d'une sécurité accrus, les vélos électriques eSUV combinent le confort des vélos de randonnée aux performances des VTT. Alors que les modèles haut de gamme de marques telles que Haibike sont généralement vendus à plus de 3 000 €, l'ENGWE E26 3.0 Pro permet à davantage de cyclistes de profiter de cette même philosophie « tout-terrain » grâce à des performances haut de gamme, une technologie intelligente et un rapport qualité-prix exceptionnel.

Principaux atouts de l'ENGWE E26 3.0 Pro :

Performances puissantes avec moteur central — Un moteur central léger de 250 W produit 100Nm de couple offrant une montée en toute confiance et une assistance au pédalage naturelle.



— Un produit offrant une montée en toute confiance et une assistance au pédalage naturelle. Suspension intégrale haut de gamme — Le cadre à articulation à 4 bras, doté de suspensions avant et arrière réglables, offre un confort optimal aussi bien en ville que sur les chemins de gravier et les terrains accidentés.



— Le à 4 bras, doté de suspensions avant et arrière réglables, offre un confort optimal aussi bien en ville que sur les chemins de gravier et les terrains accidentés. Intelligent et connecté — Système intégré de suivi GPS , détection de mouvement, connectivité via l'application ENGWE et projection de navigation pour garantir la sécurité et la connectivité à chaque trajet.



— Système intégré de , détection de mouvement, connectivité via l'application ENGWE et projection de navigation pour garantir la sécurité et la connectivité à chaque trajet. Plus d'autonomie, moins d'attente — Une batterie LG de 720 Wh offre une autonomie pouvant atteindre 135 km , grâce à une recharge rapide de 4 A et à un système de protection BMS intelligent.



— Une offre une autonomie pouvant atteindre , grâce à une et à un système de protection BMS intelligent. Conçus pour toutes les routes — Pneus tout-terrain 26×3,0 pouces offrant une tenue de route stable et une adhérence fiable dans des conditions de conduite très variées.

« L'E26 3.0 Pro incarne la vision d'ENGWE, qui consiste à rendre la pratique du vélo tout-terrain haut de gamme accessible à un plus grand nombre de personnes », a déclaré l'équipe d'ENGWE. « Alors que la demande ne cesse de croître pour des vélos électriques polyvalents, capables de passer sans difficulté des trajets quotidiens aux sorties en pleine nature, le modèle E26 3.0 Pro allie technologie intelligente, confort haut de gamme et performances exceptionnelles pour offrir une solution complète dédiée au vélo. »

L'ENGWE E26 3.0 Pro est disponible à partir du 29 juillet sur le site officiel d'ENGWE. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.engwe.com.