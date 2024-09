ENGWE célèbre la journée sans voiture avec des remises importantes : Jusqu'à 600 € de réduction sur les vélos électriques les plus populaires

PARIS, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Pour soutenir l'initiative mondiale de la Journée sans voiture et promouvoir le transport écologique, ENGWE, une marque leader de vélos électriques fat engagée dans le développement durable, lance une promotion spéciale. La mission d'ENGWE est d'aider les gens à trouver et à réaliser une nouvelle façon de voyager. Cette promotion de la Journée sans voiture souligne l'engagement de la marque en faveur de solutions de transport durables et efficaces et sa volonté d'encourager une mobilité plus respectueuse de l'environnement.

ENGWE car-free day promotion with 600 off

Promotion à durée limitée : Jusqu'à 600 € de réduction sur ENGWE's Latest E-Bikes

Du 16 au 30 septembre, ENGWE offre jusqu'à 600 euros de réduction sur sa gamme de vélos électriques. Cette promotion spéciale de la Journée sans voiture comprend les modèles P275 Pro et P20 très populaires, tous deux reconnus pour leurs performances et leur valeur exceptionnelles. Pendant cette offre limitée dans le temps, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 600 € sur le P275 Pro et de 400 € sur le P20.

P275 Pro vélo de banlieue : Redéfinir les déplacements urbains

En tant que produit phare d'ENGWE cette année, le vélo électrique P275 Pro change la donne pour les navetteurs urbains, en offrant un équilibre exceptionnel entre performance, autonomie et prix abordable.

Portée inégalée : Parcourez jusqu'à 260 km avec une seule charge, ce qui est parfait pour les trajets longue distance sans stress.

: Parcourez jusqu'à 260 km avec une seule charge, ce qui est parfait pour les trajets longue distance sans stress. Entraînement par courroie en carbone Gates sans entretien : Profitez d'une conduite souple et silencieuse sans avoir à vous soucier de l'entretien de la chaîne, de la rouille ou de la lubrification.

: Profitez d'une conduite souple et silencieuse sans avoir à vous soucier de l'entretien de la chaîne, de la rouille ou de la lubrification. Moteur à capteur de couple Bafang à haut rendement : Le moteur à entraînement central de 250 W avec un couple de 70 Nm assure une conduite puissante et naturelle, avec un moyeu automatique à 3 vitesses qui ajuste les vitesses en fonction de la vitesse de pédalage.

: Le moteur à entraînement central de 250 W avec un couple de 70 Nm assure une conduite puissante et naturelle, avec un moyeu automatique à 3 vitesses qui ajuste les vitesses en fonction de la vitesse de pédalage. Batterie Samsung durable 19.2Ah: Cette batterie lithium-ion offre une autonomie et une fiabilité impressionnantes, idéales pour les trajets quotidiens.

P20: Compact, portable et polyvalent

Le P20 est un vélo électrique léger et polyvalent, parfait pour les cyclistes urbains qui recherchent la portabilité sans sacrifier la qualité.

Conception compacte et pliable : Il se plie en 10 secondes et ne pèse que 18,4 kg, ce qui le rend facile à ranger ou à transporter dans les transports publics.

Grande autonomie pour les trajets en ville : L'autonomie de 100 km avec une seule charge permet de faire la navette pendant plusieurs jours sans recharger.

Peu d'entretien : Grâce à sa transmission par courroie en carbone sans entretien, le P20 peut parcourir jusqu'à 33 000 km en toute tranquillité.

Rejoignez le mouvement vert de l'ENGWE

À l'occasion de la Journée sans voiture, ENGWE vous invite à voyager plus écologiquement grâce à une promotion limitée dans le temps. C'est le moment idéal pour passer au vélo électrique et contribuer à un avenir plus durable, un trajet à la fois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505719/ENGWE_car_free_day_promotion_600.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2451406/ENGWE_logo_03_Logo.jpg