ENGWE célèbre son 9ème anniversaire avec un prix bas et un gros cadeau

NEW YORK, 10 avril 2023 /PRNewswire/ -- ENGWE, le fabricant mondial de vélos électriques, est fier de célébrer son 9ème anniversaire avec une vente spéciale et un événement promotionnel. Pour marquer l'occasion, ENGWE offre un cadeau chanceux de roue de rotation où les participants ont une chance de gagner 1 des 999 cadeaux, y compris l'ENGWE M20, l'ENGWE Engine Pro et l'ENGWE EP-2 Pro avec seulement 0,9 dollars américains. De plus, les clients peuvent également profiter du prix le plus bas des vélos électriques ENGWE en 2023, avec la promotion la plus puissante allant jusqu'à 200 dollars américains de réduction.

ENGWE eBikes 9th Anniversary Promotion

Au cours des neuf dernières années de développement constant, ENGWE Electric Bicycles continue de révolutionner le transport urbain, en fournissant des vélos électriques innovants et rentables, et a gagné plus de 500 000 clients satisfaits dans le monde. Les produits de haute qualité et fiables de la marque ont obtenu plus de 20 brevets, reflétant son engagement envers l'invention et la créativité. En outre, l'excellente qualité et la conception des produits ENGWE ont également été reconnues par Forbes, BikeRadar, Electrek et Bicycling. En particulier, le nouveau modèle - ENGWE M20 lancé en mars de cette année, car son aspect ressemble au Super 73, avec des performances puissantes fournissant une puissance de crête de 1 000 W avec un kilométrage maximal de 75+75 kilomètres. Mais le prix est inférieur à la moitié de Super73, et il a remporté les éloges unanimes des clients.

En regardant vers l'avenir, ENGWE promet de continuer à offrir aux utilisateurs des services plus sûrs et d'excellente qualité. Pour célébrer son neuvième anniversaire, la société est fière d'annoncer le lancement prochain de magasins phares entièrement fonctionnels dans des sites européens clés, notamment la Pologne, l'Italie et l'Allemagne. Les magasins offriront aux clients la possibilité de tester la conduite, de magasiner et de demander des conseils d'experts sur l'assemblage et l'entretien. De plus, le centre d'appels mondial d'ENGWE couvre plus de 30 pays, assurant d'excellents services après-vente pour tous les clients, quel que soit leur emplacement.

« Nous sommes ravis de célébrer notre 9ème anniversaire avec nos clients, qui nous ont témoigné un soutien indéfectible au fil des ans », a déclaré un porte-parole d'ENGWE. « Nous restons déterminés à fournir des vélos électriques écologiques, pratiques et efficaces comme solution pour les trajets courts, réduisant l'empreinte carbone des citadins, et nous sommes impatients de continuer à explorer une nouvelle voie avec nos clients pendant de nombreuses années à venir. »

L'événement de vente et de cadeaux du 9ème anniversaire d'ENGWE est en ligne maintenant et se poursuivra pendant une durée limitée. Pour en savoir plus sur les vélos électriques ENGWE, visitez les sites Web officiels ENGWE US et EU .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2050070/ENGWE_ebikes_9th_Anniversary_Promotion.jpg

SOURCE ENGWE