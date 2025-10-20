ENGWE lance la tournée "Explore a New Way" et met en relation des cyclistes du monde entier.

BERLIN, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE, une marque mondiale de vélos électriques, a lancé sa campagne de marque "Explore a New Way" en septembre 2025. Cinq coureurs ont été sélectionnés par tirage au sort et ont embarqué pour un voyage tous frais payés en Chine afin de rencontrer l'équipe ENGWE et d'expérimenter directement l'esprit d'innovation de la marque. Ils ont été rejoints par deux influenceurs invités, qui ont partagé l'expérience avec leur public et offert de nouvelles perspectives sur l'événement.

ENGWE Winners' China Adventure | Full Version Now Out!

Au cours de la campagne, des invités du monde entier ont pu approfondir leur connaissance de la vision d'ENGWE et dialoguer directement avec les ingénieurs, les concepteurs et les experts en services qui sont à l'origine de ses innovations. Au siège d'ENGWE et au centre de R&D, ils ont découvert la philosophie de conception de la marque, les tests de produits et les processus de contrôle de la qualité qui sont à la base de modèles tels que le Engine Pro 3.0 Boost. Un participant a déclaré : "Le laboratoire est vraiment cool, j'aime voir comment l'équipe teste le produit", ce qui témoigne de l'enthousiasme suscité par l'expérience pratique. Les participants ont également assemblé des vélos électriques avec l'équipe produit, les ont testés dans des environnements urbains réels et ont fait part de leurs commentaires sur le service après-vente, tandis qu'ENGWE a présenté les améliorations à venir en matière de service afin d'offrir une expérience de propriété encore plus fluide. Premier groupe de "global experience riders" de la marque, ils ont pu découvrir en exclusivité les prochains modèles ENGWE et échanger des idées avec l'équipe de R&D. Au-delà de la visite d'Engwe, la campagne a permis de découvrir les hauts lieux technologiques et culturels de Shenzhen et de Hong Kong, de la livraison de nourriture par drone aux rencontres avec des pandas géants, en s'appuyant sur le mélange dynamique d'innovation et de créativité de ces villes.

"Explore a New Way" est le slogan de la marque ENGWE et le thème de cette campagne, reflétant l'esprit d'innovation et d'aventure qui l'anime. La campagne a encouragé les participants à explorer ensemble de nouvelles possibilités, en renforçant les liens par le biais d'expériences et de randonnées partagées. Un porte-parole d'ENGWE a fait remarquer que cette initiative marque une étape importante pour la marque et le secteur des vélos électriques, car c'est la première fois qu'un fabricant invite des utilisateurs du monde entier à visiter son siège et le site Engwe tour. Grâce à cette campagne, ENGWE cherche à explorer de nouvelles façons de s'engager avec les cyclistes, en les transformant en co-créateurs et en favorisant une confiance plus profonde par le biais d'une interaction authentique en personne.

Au cours de l'année écoulée, ENGWE a étendu son réseau mondial avec de nouveaux entrepôts, des centres d'après-vente et 15 magasins de détail et magasins phares supplémentaires à travers l'Europe. Elle a également renforcé l'assistance multilingue et mis en place des services de réparation sur site afin de faciliter l'accès à la propriété. En outre, ENGWE s'engage auprès des communautés locales par le biais d'initiatives telles que le White Night Sports Festival en Italie, en promouvant la mobilité durable et une culture cycliste dynamique dans le monde entier. Ensemble, ces efforts soulignent l'évolution d'ENGWE d'un fabricant traditionnel vers un partenaire de confiance et un co-créateur dans le domaine de l'équitation.

Pour plus d'informations et de mises à jour sur cet événement, ainsi que sur les derniers produits et activités communautaires d'ENGWE, visitez le site Web officiel d'ENGWE et suivez les canaux de médias sociaux .

