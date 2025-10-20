ENGWE startet 'Explore a New Way'-Tour und verbindet Radfahrer weltweit

BERLIN, 20.Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE, eine weltweit führende E-Bike-Marke, startete im September 2025 seine "Explore a New Way" Markenkampagne . Fünf Fahrer wurden durch eine Verlosung ausgewählt und begaben sich auf eine kostenlose Reise nach China, um mit dem ENGWE-Team in Kontakt zu treten und den Innovationsgeist der Marke aus erster Hand zu erleben. Sie wurden von zwei eingeladenen Influencern begleitet, die ihre Erfahrungen mit ihren Zuhörern teilten und neue Perspektiven auf die Veranstaltung boten.

ENGWE Winners' China Adventure | Full Version Now Out!

Während der Kampagne erhielten Gäste aus aller Welt einen tieferen Einblick in die Vision von ENGWE und kamen direkt mit den Ingenieuren, Designern und Serviceexperten ins Gespräch, die hinter den Innovationen stehen. In der ENGWE-Zentrale und im Forschungs- und Entwicklungszentrum lernten sie die Designphilosophie, die Produkttests und die Qualitätskontrollprozesse der Marke kennen, die für Modelle wie den Engine Pro 3.0 Boost verantwortlich sind. Ein Teilnehmer bemerkte: "Das Labor ist so cool, ich mag es zu sehen, wie das Team das Produkt testet", was die Begeisterung über die praktische Erfahrung widerspiegelt. Die Teilnehmer bauten auch gemeinsam mit dem Produktteam E-Bikes zusammen, testeten sie in realen städtischen Umgebungen und tauschten ihr Feedback zum Kundendienst aus, während ENGWE die bevorstehenden Serviceverbesserungen vorstellte, um ein noch reibungsloseres Nutzungserlebnis zu ermöglichen. Als erste Gruppe globaler Erfahrungsfahrer der Marke kamen sie in den Genuss einer exklusiven Vorschau auf die kommenden Modelle von ENGWE und tauschten sich mit dem F&E-Team aus. Über die Engwe-Tour hinaus bot die Kampagne einen Einblick in die technologischen und kulturellen Highlights von Shenzhen und Hongkong, von der Essenslieferung per Drohne bis hin zu Begegnungen mit Riesenpandas, und verdeutlichte die dynamische Mischung aus Innovation und Kreativität der Städte.

"Explore a New Way" ist der Slogan der Marke ENGWE und das Thema dieser Kampagne, die den Innovations- und Abenteuergeist des Unternehmens widerspiegelt. Die Kampagne ermutigte die Teilnehmer, gemeinsam neue Möglichkeiten zu erkunden und die Verbindungen durch gemeinsame Erfahrungen und Fahrten zu stärken. Ein ENGWE-Sprecher merkte an, dass diese Initiative einen Meilenstein sowohl für die Marke als auch für die E-Bike-Branche darstellt, da es das erste Mal ist, dass ein Hersteller Nutzer aus der ganzen Welt einlädt, seinen Hauptsitz und die Engwe-Tour zu besuchen. Mit dieser Kampagne will ENGWE neue Wege der Interaktion mit den Fahrern erkunden, sie zu Mitgestaltern machen und durch authentische, persönliche Interaktion ein tieferes Vertrauen schaffen.

Im vergangenen Jahr hat ENGWE sein globales Netzwerk mit neuen Lagern, Kundendienstzentren und 15 zusätzlichen Einzelhandels- und Flagship-Stores in ganz Europa erweitert. Darüber hinaus wurde der mehrsprachige Support ausgebaut und ein Vor-Ort-Reparaturservice eingeführt, um den Besitzern einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Darüber hinaus engagiert sich ENGWE durch Initiativen wie das White Night Sports Festival in Italien für nachhaltige Mobilität und eine lebendige Fahrradkultur weltweit. Zusammengenommen unterstreichen diese Bemühungen die Entwicklung von ENGWE von einem traditionellen Hersteller zu einem vertrauenswürdigen Partner und Mitgestalter des Reitsports.

Weitere Informationen und Aktualisierungen zu dieser Veranstaltung sowie zu den neuesten ENGWE-Produkten und Community-Aktivitäten finden Sie auf der offiziellen ENGWE-Website und auf den Social-Media-Kanälen und.

