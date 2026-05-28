ENGWE présente la série O, des vélos électriques pliants hautes performances conçus pour une mobilité urbaine sans compromis

BERLIN, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, une marque mondiale de mobilité électrique, a annoncé sa prochaine série O, une nouvelle génération de vélos électriques pliants combinant les performances de conduite d'un vélo de taille standard avec une praticité compacte adaptée à la ville. Positionnée comme une gamme de vélos électriques pliants aux performances optimales, la série O renforce le portefeuille de mobilité urbaine d'ENGWE.

O Series

ENGWE a déjà présenté le ZIP, axé sur la légèreté et les déplacements sur de courtes distances. La série O s'étend à un segment orienté vers la performance, ciblant les utilisateurs ayant des exigences plus élevées en matière de confort et de performance.

Alors que les déplacements urbains évoluent, la demande pour les vélos électriques pliants passe de solutions privilégiant avant tout la portabilité vers un équilibre entre performance, autonomie et confort. Différentes configurations de taille de roues présentent des compromis. Les vélos à grandes roues, utilisés en ville, en tout-terrain, en trekking et pour les VTT électriques, offrent une stabilité et des performances accrues, mais une praticité réduite en milieu urbain. Les vélos pliants à petites roues offrent une meilleure portabilité et un rangement plus facile, mais peuvent réduire le confort, la stabilité et la confiance en conduite sur longue distance.

Le vélo électrique de la série O répond à ces limitations en intégrant les performances d'un vélo électrique de taille normale dans une plateforme pliante. Il est doté d'un système de suspension amélioré, de fonctions intégrées de sécurité intelligente et d'antivol, d'une batterie à longue autonomie, ainsi que d'un moteur à couple élevé conçu pour une utilisation en milieu urbain et sur terrains mixtes. Une structure de cadre optimisée permet de conserver la praticité du pliage.

La série O est conçue pour les trajets quotidiens, les balades du week-end et les trajets urbains et périurbains de moyenne à longue distance.

« La série O représente la prochaine étape dans le développement des vélos électriques pliants d'ENGWE », a déclaré un porte-parole d'ENGWE. « Notre objectif est de réduire le compromis entre portabilité et performance et d'offrir une expérience de conduite plus complète. »

Le lancement mondial est prévu pour la fin juin 2026, les spécifications complètes et la disponibilité seront annoncées au moment du lancement.

À propos d'ENGWE

Fondée en 2014, ENGWE est une marque mondiale de mobilité électrique spécialisée dans la conception et la fabrication de vélos électriques et de trottinettes électriques pour les déplacements urbains et les loisirs. L'entreprise dessert plus de 5 millions d'usagers dans plus de 40 pays et régions. Grâce à ses solides capacités de R&D internes et à son système de production verticalement intégré, ENGWE gère l'ensemble de la chaîne de valeur, du développement des produits à la fabrication et à la distribution mondiale, en s'appuyant sur une chaîne d'approvisionnement internationale bien établie. ENGWE s'engage à fournir des solutions de mobilité pratiques et fiables pour les déplacements urbains quotidiens.

De plus amples informations sont disponibles sur le site officiel d'ENGWE.

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