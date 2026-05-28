ENGWE stellt faltbare Hochleistungs-E-Bikes der O-Serie für urbane Mobilität ohne Kompromisse vor

BERLIN, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, eine globale Marke für Elektromobilität, hat seine kommende O Series angekündigt, eine neue Generation von faltbaren E-Bikes, die Fahrleistung in voller Größe mit kompakter urbaner Zweckmäßigkeit verbindet. Positioniert als Full-Performance Folding E-Bikes, stärkt die O-Serie das urbane Mobilitätsportfolio von ENGWE.

ENGWE hat bereits das ZIP vorgestellt, das auf leichtes Design und kurze Strecken ausgerichtet ist. Die O Series stößt in ein leistungsorientiertes Segment vor und richtet sich an Nutzer mit höheren Anforderungen an Komfort und Leistung.

O Series

Mit der Entwicklung des städtischen Pendlerverkehrs verlagert sich die Nachfrage nach faltbaren E-Bikes von Lösungen, bei denen die Tragbarkeit im Vordergrund steht, hin zu einem ausgewogenen Verhältnis von Leistung, Reichweite und Komfort. Verschiedene Radgrößenkonfigurationen sind mit Kompromissen verbunden. Fahrräder mit größeren Rädern, die in der Stadt, im Gelände (ATB), beim Trekking und als e-MTB eingesetzt werden, bieten mehr Stabilität und Leistung, sind aber in der Stadt weniger praktisch. Falträder mit kleineren Rädern lassen sich besser transportieren und verstauen, können aber auf langen Strecken an Komfort, Stabilität und Fahrsicherheit einbüßen.

Das E-Bike der O Series löst diese Probleme, indem es die Leistung eines vollwertigen E-Bikes in eine faltbare Plattform integriert. Er verfügt über ein verbessertes Federungssystem, integrierte intelligente Sicherheits- und Diebstahlschutzfunktionen, eine Batterie mit großer Reichweite und ein drehmomentstarkes Motorsystem für den Einsatz in der Stadt und auf gemischtem Gelände. Eine optimierte Rahmenstruktur sorgt für praktische Faltbarkeit.

Die O-Serie ist für den täglichen Pendlerverkehr, Wochenendausflüge und mittlere bis lange Strecken in Städten und Vorstädten konzipiert.

„Die O-Serie ist der nächste Schritt in der Entwicklung der faltbaren E-Bikes von ENGWE", so ein ENGWE-Sprecher. „Unser Ziel ist es, den Kompromiss zwischen Tragbarkeit und Leistung zu verringern und ein umfassenderes Fahrerlebnis zu bieten."

Die weltweite Markteinführung ist für Ende Juni 2026 geplant, die vollständigen Spezifikationen und die Verfügbarkeit werden bei der Markteinführung bekannt gegeben.

Informationen zu ENGWE

ENGWE ist eine 2014 gegründete globale Elektromobilitätsmarke, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von E-Bikes und E-Scootern für den städtischen Nahverkehr und die Freizeitnutzung spezialisiert hat. Das Unternehmen bedient über 5 Millionen Fahrgäste in mehr als 40 Ländern und Regionen. Mit starken eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und einem vertikal integrierten Produktionssystem verwaltet ENGWE die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zum weltweiten Vertrieb, unterstützt durch eine etablierte internationale Lieferkette. ENGWE hat es sich zur Aufgabe gemacht, praktische und zuverlässige Mobilitätslösungen für den täglichen Stadtverkehr anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von ENGWE.

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