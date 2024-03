Quelques mois après avoir été nommé le whisky le plus admiré au monde en 2023, Michter's sort son bourbon de 10 ans

LOUISVILLE, Kentucky, le 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- En avril prochain, la distillerie Michter's de Louisville lancera son Kentucky Straight Bourbon de 10 ans.

"Notre équipe a été honorée et profondément reconnaissante lorsque Michter's est devenu il y a quelques mois le premier whisky américain à être nommé le whisky le plus admiré au monde", a déclaré le président de Michter, Joseph J. Magliocco. "Notre équipe de production a toujours accordé une grande attention à ce qu'elle pense être prêt à sortir, mais après cet honneur, les enjeux semblent encore plus élevés."

Les gardiens ultimes pour toute sortie de Michter's sont Dan McKee, maître distillateur, et Andrea Wilson, maître de maturation. Commentant la sortie en 2024 du Bourbon de 10 ans de Michter, McKee a déclaré, "Il s'agit d'un merveilleux whisky single barrel. Il regorge de toutes les caractéristiques que je recherche dans un bourbon spécial." Wilson et l'équipe de production de Michter ont passé beaucoup de temps à sélectionner les fûts pour la mise en bouteille de cette année. "Nous savons que les fans de Michter attendent avec impatience notre Bourbon de 10 ans. Nous sommes ravis de partager la version 2024, qui est encore une fois suralimentée à une belle maturité avec un excellent nez, une texture crémeuse et un éventail de caractéristiques en bouche, qui montent jusqu'à la fin, faisant de chaque goutte un moment agréable », a observé Wilson.

Le Bourbon 10 ans de Michter a un prix de détail suggéré de 185 $ par bouteille de 750 ml aux États-Unis.

Fin octobre 2023, la publication britannique Drinks International a annoncé les résultats d'un sondage mené auprès d'une académie d'experts indépendants mondiaux du whisky, de journalistes, de barmans et d'acheteurs de boissons de plus de 20 pays. Pour la première fois, un whisky américain (Michter's) a été élu le whisky le plus admiré au monde.

Michter's a un héritage riche et long d'offrir des whiskies américains traditionnels de qualité sans compromis. Avec chacune de ses offres de production limitées vieillies jusqu'à sa maturité maximale, le portefeuille très acclamé de Michter comprend le bourbon, le seigle, la purée de whisky aigre et le whisky américain.

Pour en savoir plus sur Michter's, visitez michters.com et suivez-nous sur Instagram , Facebook et X .

Personne-ressource :

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

[email protected]