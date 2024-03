ENNOVI présente la solution de connecteur Ethernet de plus de 10 Gb/s pour l'automobile

Présentation de l'interface USCAR basée sur la technologie Press-Fit validée comme première solution personnalisable sur le marché

SINGAPOUR, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- ENNOVI, un partenaire de solutions d'électrification de la mobilité, a lancé ENNOVI-Net aujourd'hui. Cette nouvelle solution de connecteur Ethernet pour automobiles personnalisable, qui prend en charge le fonctionnement à 10 Gb/s, possède des propriétés uniques qui seront très avantageuses pour les constructeurs de véhicules et leurs partenaires fournisseurs de niveau 1.

Les modèles de connecteurs ENNOVI-Net ont une interface USCAR normalisée. Toutefois, ce qui les différencie des produits existants utilisant cette interface, c'est que les connecteurs ENNOVI-Net ont des broches à enfoncer, et non des broches à souder traversantes. Cette innovation en instance de brevet évite ainsi complètement le recours à la soudure.

En ayant accès à des interconnexions à enfoncer, les clients automobiles bénéficient d'un processus d'assemblage beaucoup plus simple et rapide, avec un risque d'erreurs beaucoup plus faible. Comme l'utilisation de soudures est éliminée, il n'y a pas de problème causé par les variations dans la quantité de pâte à braser appliquée (et la capacité qui en découle). En outre, la petite taille et la capacité inférieure des broches à enfoncer, par rapport aux broches à souder traversantes, signifient que la résonance est réduite. Pour les deux raisons susmentionnées, il est possible d'obtenir une meilleure intégrité du signal. En outre, les broches à enfoncer permettent de mener les opérations de fabrication d'une manière socialement responsable, avec un impact minimal sur l'environnement par rapport aux processus de soudure qui créent des émanations lors de l'assemblage.

La solution ENNOVI-Net du modèle de connecteur Ethernet pour l'automobile permet de personnaliser le positionnement spécifique de l'interface de la carte et du connecteur, ce qui permet son intégration dans les applications finales. Par conséquent, grâce à la large gamme de broches à enfoncer proposées par ENNOVI à la plupart des grands fournisseurs de niveau 1 du secteur automobile, leurs broches à enfoncer peuvent être adaptées. Les connecteurs ENNOVI-Net supportent une plage de température de fonctionnement de -40 °C à +105 °C, ainsi que des durées ≥ 25 des cycles d'accouplement.

L'interconnexion ENNOVI de qualité automobile est conçue pour être utilisée dans de nombreuses applications telles que les unités de commande électronique d'ADAS, les contrôleurs de zone, les boîtiers de radar, les boîtiers de capteurs et les contrôleurs de groupe motopropulseur haute tension.

Selon Ralph Semmeling, directeur du portefeuille de produits pour les interconnexions de signaux chez ENNOVI : « Avec les connecteurs ENNOVI-Net d'ENNOVI, nous bousculons les besoins en connectivité Ethernet automobile en soutenant les opérations de données à haut débit de 10 Gb/s et en apportant une nouvelle proposition de valeur aux fournisseurs de niveau 1. En ayant accès à une version adaptée à une version Press-Fit du type d'interface USCAR couramment déployé, l'industrie automobile sera en mesure de rendre les flux de production plus efficaces et de réduire les dépenses opérationnelles sans compromettre les performances ou la fiabilité. »

Pour de plus amples renseignements sur la nouvelle série de connecteurs Ethernet ENNOVI-Net pour l'automobile, veuillez consulter https://ennovi.com/automotive-ethernet-connector .

À propos de ENNOVI :

ENNOVI, partenaire des solutions d'électrification de la mobilité, est un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions personnalisées d'interconnexion et de systèmes de haute précision pour les véhicules électriques. L'entreprise est entièrement dédiée au marché de la mobilité et possède l'agilité nécessaire pour répondre rapidement aux besoins des équipementiers de véhicules électriques, qu'il s'agisse de produits, de processus ou de fabrication, et ce, à l'échelle mondiale. ENNOVI accélère la réalisation des idées et des exigences des clients du marché des véhicules électriques grâce à des compétences de bout en bout dans les domaines des plateformes de batteries, de l'alimentation et de l'interconnexion des signaux. ENNOVI, dont le siège social se trouve à Singapour, compte plus de 10 000 employés répartis sur 15 sites dans le monde, où toutes ses activités sont socialement responsables et ont un impact minimal sur l'environnement. ENNOVI. Électrifier plus rapidement. Pour en savoir plus, consultez le site www.ennovi.com .

Contacts presse :

ENNOVI

Selvan Wilhelm

[email protected]

Contact de l'agence :

Publitek US

Erin McMahon

[email protected]

Publitek Allemagne

Carsten Otte

[email protected]