ENNOVI stellt 10Gbps+ Ethernet-Steckverbinderlösung für die Automobilindustrie vor

Ausgestattet mit der USCAR-Schnittstelle auf Basis der validierten Press-Fit-Technologie als erste anpassbare Marktlösung

SINGAPUR, 14. März 2024 /PRNewswire/ -- ENNOVI, ein Partner für Lösungen zur Elektrifizierung der Mobilität, hat heute ENNOVI-Net vorgestellt. Diese neue anpassbare Automotive-Ethernet-Steckverbinderlösung, die den 10-Gbps-Betrieb unterstützt, verfügt über einzigartige Eigenschaften, die für Fahrzeughersteller und ihre Tier-1-Zulieferer von großem Nutzen sein werden.

Die ENNOVI-Net Steckverbinder sind mit einer standardisierten USCAR-Schnittstelle ausgestattet. Was sie jedoch von bestehenden Produkten, die diese Schnittstelle verwenden, unterscheidet, ist, dass ENNOVI-Net Einpressstifte anstelle von Lötstiften für die Durchsteckmontage hat. Diese zum Patent angemeldete Innovation macht das Löten komplett überflüssig.

Durch den Zugang zu Einpressverbindungen wird den Kunden in der Automobilindustrie ein wesentlich einfacheres und schnelleres Montageverfahren geboten, bei dem die Gefahr von Fehlern deutlich geringer ist. Da kein Lötzinn mehr verwendet wird, gibt es keine Probleme, die durch Schwankungen in der Menge der aufgetragenen Lötpaste (und die damit verbundene Kapazität) verursacht werden. Darüber hinaus bedeutet die Kürze und geringere Kapazität von Einpressstiften im Vergleich zu Lötstiften auf der Leiterplatte, dass Resonanzen reduziert werden. Aus den beiden oben genannten Gründen kann eine höhere Signalintegrität erreicht werden. Darüber hinaus unterstützt eine Einpressstrategie eine sozialverträgliche Fertigung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu Lötverfahren, bei denen während der Montage Lötdämpfe entstehen.

Die ENNOVI-Net Automotive Ethernet-Steckverbinderlösung ermöglicht die Anpassung an spezifische Leiterplatten- und Steckverbinderschnittstellenpositionen und ermöglicht so die Integration in Endanwendungen. Aufgrund des großen Angebots von ENNOVI an freigegebenen Einpressstiften für die meisten der größten Tier-1-Zulieferer der Automobilindustrie können deren spezifische Einpressstifte berücksichtigt werden. Die ENNOVI-Net-Steckverbinder unterstützen einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +105°C und haben eine Lebensdauer von ≥ 25 Steckzyklen.

Der ENNOVI-Interconnect in Automobilqualität ist für den Einsatz in zahlreichen Anwendungen wie ADAS-Steuergeräten, Zonenreglern, Radargehäusen, Sensorgehäusen und HV-Powertrain-Controllern konzipiert.

Ralph Semmeling, Produktportfoliodirektor für Signal Interconnects bei ENNOVI, erklärt: „Mit ENNOVI-Net stellen wir den Bedarf an Ethernet-Verbindungen in der Automobilindustrie auf den Kopf, indem wir Hochgeschwindigkeitsdatenoperationen mit 10 Gbps unterstützen und Tier-1-Zulieferern ein neues Wertangebot unterbreiten. Durch den Zugang zu einer einpressbaren Version des häufig eingesetzten USCAR-Schnittstellentyps kann die Automobilindustrie ihre Produktionsabläufe effizienter gestalten und die Betriebskosten senken, ohne Kompromisse bei der Leistung oder Zuverlässigkeit einzugehen."

Weitere Informationen über die neue ENNOVI-Net Automotive Ethernet-Steckverbinderserie finden Sie im Internet: https://ennovi.com/automotive-ethernet-connector.

Informationen zu ENNOVI:

ENNOVI, ein Partner für Elektrifizierungslösungen im Mobilitätssektor, ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Verbindungs- und hochpräziser Systemlösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen hat sich voll und ganz dem Mobilitätsmarkt verschrieben und ist in der Lage, die Anforderungen von Erstausrüstern von Elektrofahrzeugen in Bezug auf Produkte, Prozesse und Fertigung auf globaler Ebene umgehend zu erfüllen. ENNOVI unterstützt die Ideen und Anforderungen der Kunden auf dem E-Mobilitäts-Markt durch seine umfassenden Fähigkeiten in den Bereichen Batterieplattform, Stromversorgung und Signalverbindungen. ENNOVI hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende an 15 Standorten weltweit. Dabei werden alle Aktivitäten sozialverträglich und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt durchgeführt. ENNOVI. Electrify faster. Weitere Informationen finden Sie unter www.ennovi.com .

