ENNOVI révolutionne la technologie des batteries avec l'introduction d'ENNOVI-CellConnect-Prism

SINGAPOUR, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- ENNOVI , un partenaire de solutions d'électrification de la mobilité, annonce le lancement d' ENNOVI-CellConnect-Prism, un système de contact de cellules de batterie prismatiques révolutionnaire conçu pour redéfinir la connectivité et l'efficacité des modules de batterie.

ENNOVI-CellConnect-Prism offre aux ingénieurs une flexibilité inégalée, permettant l'intégration sans failles de cellules prismatiques individuelles pour créer des modules de batterie plus grands ou des configurations avancées de cellule à pack (CTP) et de cellule à châssis (CTC). En rationalisant le processus d'assemblage et en éliminant les inefficacités, ENNOVI-CellConnect-Prism accélère la production de batteries tout en optimisant l'utilisation des matériaux et en réduisant les coûts.

Randy Tan, directeur du portefeuille de produits pour les solutions de développement de plateforme de batteries chez ENNOVI, a expliqué : « Traditionnellement, les systèmes de contact de cellules prismatiques s'appuient sur des technologies d'assemblage de collecteur de courant (CCA), qui souffrent souvent d'inefficacités inhérentes. Ces systèmes impliquent des processus complexes, notamment le laminage et l'assemblage de supports avec des circuits de collecte de données basse tension, des collecteurs de courant et des barres omnibus à bornes. Toutefois, ENNOVI-CellConnect-Prism révolutionne cette approche en introduisant des fonctionnalités innovantes qui améliorent les performances et la durabilité. »

L'une des principales innovations d'ENNOVI-CellConnect-Prism est l'adoption d'un circuit de découpé à l'emporte-pièce (FDC) comme alternative au circuit imprimé flexible (FPC) conventionnel. Ce processus de bobine à bobine permet de réduire le temps et les coûts de production tout en minimisant l'impact environnemental. De plus, l'utilisation de matériaux PET de qualité automobile et de soudures à chaud assure une résistance thermique optimale et une fixation des composants sans compromettre l'intégrité.

En outre, ENNOVI-CellConnect-Prism élimine le besoin de méthodes d'isolation traditionnelles en intégrant la détection de la tension et de la température directement dans l'assemblage. Cette approche optimise l'utilisation des matériaux et l'efficacité de la production tout en maintenant les normes les plus élevées de fiabilité et de sécurité.

Le système ENNOVI-CellConnect d'ENNOVI, en instance de brevet, représente un changement de paradigme dans la technologie d'interconnexion des batteries, permettant aux équipementiers et aux gigas-usines de développer leur production et de répondre à la demande croissante de solutions de mobilité électrifiées. Compatible avec les formats de cellules prismatiques, cylindriques et de poche, cette plateforme polyvalente offre des options de personnalisation uniques pour diverses applications.

À propos de ENNOVI

ENNOVI, partenaire des solutions d'électrification de la mobilité, est un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions personnalisées d'interconnexion et de systèmes de haute précision pour les véhicules électriques. L'entreprise est entièrement dédiée au marché de la mobilité et possède l'agilité nécessaire pour répondre rapidement aux besoins des équipementiers de véhicules électriques, qu'il s'agisse de produits, de processus ou de fabrication, et ce, à l'échelle mondiale. ENNOVI accélère la réalisation des idées et des exigences des clients du marché des véhicules électriques grâce à des compétences de bout en bout dans les domaines des plateformes de batteries, de l'alimentation et de l'interconnexion des signaux. ENNOVI, dont le siège social se trouve à Singapour, compte plus de 10 000 employés répartis sur 15 sites dans le monde, où toutes ses activités sont socialement responsables et ont un impact minimal sur l'environnement. ENNOVI. Électrifier plus rapidement. Pour en savoir plus, consultez le site www.ennovi.com .

