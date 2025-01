ENROAD rehausse l'expérience de voyage en véhicule avec le lancement du Nomadix Pro Roof Box sur Kickstarter

NEW YORK, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- ENROAD, une marque dédiée à la livraison de solutions de toit de voiture innovantes et de qualité supérieure pour les voyageurs et les aventuriers modernes, a le plaisir d'annoncer le lancement mondial du Nomadix Pro Roof Box. Ce produit de pointe associe une technologie intelligente à des fonctionnalités pratiques, révolutionnant ainsi les voyages en voiture, les trajets quotidiens et les excursions en plein air.

ENROAD Launches Nomadix Pro Roof Box to Elevate Vehicle Travel Experience

Le Nomadix Pro Roof Box sera officiellement lancé sur Kickstarter à 10 heures EST (23 heures BJT) le 16 janvier, offrant jusqu'à 33 % de réduction jusqu'au 17 mars, avec une livraison estimée en mai 2025. Pour plus d'informations et pour commander le Nomadix Pro, veuillez visiter le site : https://www.kickstarter.com/projects/enroad/enroad-nomadix-pro-roof-box?ref=c2vthd

« ENROAD est animé par une passion pour l'innovation », a déclaré Wei, le directeur du développement des produits. « Le Nomadix Pro Roof Box est plus qu'une simple solution de stockage, c'est un symbole de liberté, de commodité et de design intelligent qui permet aux utilisateurs de se lancer sans limite dans leur prochaine aventure. »

Une conception révolutionnaire

Le Nomadix Pro Roof Box combine un design élégant avec une fonctionnalité supérieure. Ses courbes profilées et ses couvercles supérieur et inférieur entièrement alignés optimisent non seulement l'aérodynamisme, en réduisant la traînée et le bruit du vent, mais reflètent également l'esthétique minimaliste des véhicules électriques modernes tels que Tesla. La structure renforcée de la boîte, qui comprend cinq nervures en forme d'arc et un couvercle inférieur à double coque, garantit une durabilité et un soutien exceptionnels, même dans des conditions difficiles.

Des innovations inédites dans l'industrie

ENROAD a doté le Nomadix Pro de technologies de pointe pour répondre aux besoins des voyageurs et des aventuriers d'aujourd'hui. Avec le déverrouillage intelligent par empreinte digitale, le Nomadix Pro Roof Box offre le premier système de déverrouillage sans clé de l'industrie pour un accès sans souci. Prenant en charge jusqu'à 20 empreintes digitales, avec une clé mécanique de secours, cette fonction garantit à la fois commodité et sécurité.

En outre, le feu arrière intégré sur toute la largeur s'allume automatiquement, améliorant à la fois le style et la sécurité, sans qu'aucun câblage ne soit nécessaire. Le panneau solaire intégré de 30 W exploite facilement l'énergie durable pour alimenter les appareils et les accessoires lors des sorties en plein air. Le module d'énergie Trispark, une banque d'énergie de 20 000 mAh, constitue un autre point fort. Il peut être utilisé comme lampe de camping intégrée avec mode SOS, ce qui permet aux utilisateurs d'être prêts à faire face à toutes les situations.

Un espace de rangement flexible pour chaque voyage

Le Nomadix Pro Roof Box offre un espace de rangement spacieux pouvant accueillir jusqu'à cinq valises de format cabine et du matériel supplémentaire. Il est parfait pour le camping, les voyages au ski, les voyages sur route ou le rangement quotidien. Le système innovant de rails RailTie assure une organisation flexible, permettant aux utilisateurs de fixer et d'ajuster les articles sans effort. Un tapis de feutre amovible à la base, facile d'entretien, améliore l'adhérence et réduit le bruit. Le rangement des articles à l'intérieur se fait sans stress.

Alliant fonctionnalité innovante et esthétique moderne, le Nomadix Pro Roof Box promet de redéfinir ce que peut être une solution de stockage de toit. Soyez parmi les premiers à soutenir le Nomadix Pro sur Kickstarter et obtenez le produit révolutionnaire à seulement 799 $ pour le modèle XL Slim de base. Les 100 premiers donateurs recevront également des cadeaux exclusifs, ajoutant encore plus de valeur à cette offre révolutionnaire.

À propos d'ENROAD

ENROAD se consacre à la conception d'équipements de voyage innovants qui répondent aux besoins des voyageurs modernes. En mettant l'accent sur la durabilité, la fonctionnalité et la technologie de pointe, ENROAD s'efforce d'inspirer une nouvelle ère d'exploration et de plaisir en plein air.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel d'ENROAD : https://www.enroadgear.com/

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=g0gnwD9hJvw