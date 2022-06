Ensemble Stars!! Music en inglés se lanza oficialmente hoy en iOS y Android

Gacha garantizado: Ya está disponible un conjunto de cartas garantizadas de 5 estrellas.

Vidas y Nuevas Canciones: Se añadirá una nueva canción a la lista de canciones cada fecha con un mayor Drop Rate de objetos durante el periodo de celebración del lanzamiento.

Historia: Los capítulos 1, 2 y 3 de la historia principal están disponibles para un viaje más elegante con los ídolos.

Tienda: Paquete para principiantes, Tarjetas mensuales, Diamond Up para la primera recarga en el juego

Evento especial: "Misión Dash de Inicio Chispeante" para ayudar a Subaru a ser más chispeante. Te esperan 5 estrellas sin tapa [¡Más chispeante!] Subaru Akehoshi, ticket de 10 chispeantes y otras recompensas cuando complete todas las misiones del mapa.

Para más información, consulte el sitio web oficial: https://www.ensemblestars.com/

¡Para celebrarlo y compartir la alegría con más fans, Ensemble Stars! Music presenta un vídeo publicitario del juego en la enorme pantalla de la famosa Times Square de Nueva York durante los días 15 a 21 de junio, hora local. Los cosers amantes del juego aparecerán en el lugar para ser testigos de este momento esencial. La interacción con los cosers en el mundo real frente al vídeo de juego realista aportará sin duda a los fans una experiencia especial que cruzará la barrera entre el mundo virtual del anime y la realidad.

Ensemble Stars!! Music es uno de los juegos móviles de entrenamiento de ídolos musicales más populares, con más de 10 millones de jugadores en Asia, que ha sido galardonado con una serie de premios muy aclamados, entre ellos el "User's Choice Game of 2021", el "Best Pick Up & Play "en Google Play, y el "Best Music Game" de Sensor Tower APAC Awards 2021 en todo el mundo. Desde el anuncio de la disponibilidad de su versión en inglés, el juego ya ha atraído a más de 200.000 jugadores que se han prerregistrado en su sitio oficial, lo que demuestra la enorme popularidad del juego en todas las regiones.

