Ensemble Stars!! Music em inglês é lançado oficialmente para iOS e Android hoje

Gacha Garantido: um pool de cartões cinco estrelas já está disponível.

Lives e novas músicas: uma nova música será adicionada à lista de músicas a cada período com uma maior taxa de lançamentos de itens durante o estágio de celebração do lançamento.

Story: os Main Story Chapters 1, 2 e 3 estão disponíveis para uma jornada mais sofisticada com os ídolos.

Compras: Pacote para iniciantes, Cartões mensais e Diamond Up pela primeira vez no jogo

Evento especial: "Sparkling Start Dash Mission" para ajudar Subaru a se tornar mais brilhante. Subaru Akehoshi cinco estrelas totalmente desprotegidas [mais brilhantes!], Sparkling 10-Scout Ticket e outras recompensas estão esperando por você quando todas as missões no mapa tiverem sido concluídas.

Para mais informações, consulte o site oficial: https://www.ensemblestars.com/

Para comemorar e compartilhar a alegria com mais fãs, o Ensemble Stars!! O Music exibirá um anúncio em vídeo do jogo na enorme tela da famosa Times Square, em Nova York, de 15 a 21 de junho, horário local. Cosers que amam o jogo vão aparecer no local para testemunhar este momento essencial. A interação com os cosers do mundo real na frente do vídeo de jogos realistas definitivamente trará aos fãs uma experiência especial de sobreposição entre o mundo virtual do anime e a realidade.

Um dos jogos de celular estilo "music idol training" mais populares, com mais de dez milhões de jogadores na Ásia, o Ensemble Stars!! Music foi reconhecido com uma série de prêmios altamente aclamados, incluindo "User's Choice Game of 2021", o "Best Pick and Play" no Google Play e o "Best Music Game" do Sensor Tower APAC Awards 2021 em todo o mundo. Desde o anúncio da disponibilidade da sua versão em inglês, o jogo já atraiu mais de 200 mil jogadores para fazer o pré-registo em seu site oficial, o que comprovou a enorme popularidade do jogo em todas as regiões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1839547/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1840677/times_square_1.jpg

FONTE Happy Elements

SOURCE Happy Elements