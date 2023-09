Entdecken Sie ein umweltfreundliches China aus der Sicht von Expats

Sanfte Gebirgszüge, enorme Bambuswälder, schimmernde Gewässer... Die Bilder des Dorfes Zhongzhang im Kreis Anji in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, die Peter Rich, Träger des südafrikanischen Lifetime Achievement Award for Excellence in Architecture, mit seiner Linse aufgenommen hat, vermitteln ein Gefühl der Beschaulichkeit und Schönheit.

Als Rich zum ersten Mal Anji besuchte, fühlte er sich von der malerischen Pracht der Vegetation angezogen. Als Geburtsort der chinesischen Philosophie, die besagt, dass „klare Gewässer und üppig bewaldete Berge von unschätzbarem Wert sind", weiß man in Anji dessen grüne Vegetation als größten Reichtum zu schätzen.

„Jedes Mal, wenn ich nach Anji komme, fühle ich mich in der ökologischen Umgebung, weit weg vom Lärm der Stadt, wie neu geboren und erlange innere Ruhe und Zufriedenheit," sagte er.

Im Dorf Li'ao an den östlichen Ausläufern des Siming Gebirgszuges in Ningbo in der Provinz Zhejiang sind auf den Dächern von mehr als 300 Haushalten Solarpaneele installiert, die im Sonnenlicht kontinuierlich schimmern. Dieses Solarprojekt wurde gemeinsam von dem staatseigenen Umspannwerk der Ningbo Electric Power Supply Company, der Kommunalverwaltung und Photovoltaikunternehmen gebaut. Es gewährt den Dorfbewohnern jedes Jahr eine bestimmte Menge an kostenlosem Strom und erzielt zusätzliche kollektive Einnahmen durch den Verkauf des überschüssigen Stroms, den es erzeugt.

Rogelio aus Brasilien lebt und arbeitet seit über einem Jahrzehnt in China. Der People's Daily gegenüber erklärte er, er sei begeistert von der Harmonie zwischen Mensch und Natur, als er das von seiner Drohne aufgenommene Bild sah. „In den letzten zehn Jahren habe ich gesehen, wie das ökologische Umfeld um mich herum immer besser und die Landschaft immer schöner wurde. Ich hoffe, dass mehr Menschen nach China kommen können, um zu sehen, was im Land passiert," sagte er.

Dieses Foto zeigt, wie in der Guangzhou Science City in der südchinesischen Provinz Guangdong Natur und städtische Architektur harmonisch ineinander übergehen. Die Banyan-Bäume entlang des Flussufers dienen als natürliche Schattenspender. Das Foto wurde von Peter Helis, einem Deutschen, der für die Guangzhou Development Zone arbeitet, während seines morgendlichen Laufs entlang eines Flusses in der Stadt aufgenommen.

„Die schöne Umgebung in der Stadt ermöglicht es den Bewohnern, schneller neue Kraft für Arbeit und Seele zu tanken," so Helis.

Da Helis seit fast 20 Jahren in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao lebt, ist er mit der Entwicklung und den Veränderungen dort bestens vertraut. Auf einem anderen seiner Werke, das in einem Park im Bezirk Huangpu in Guangzhou aufgenommen wurde, genießt ein Rotbartbülbül ein üppiges Beerenfrühstück.

„In den letzten Jahren hat China bemerkenswerte Fortschritte in der ökologischen Governance erzielt. Die Wasserqualität und der Schutz der Lebensräume der Tierwelt haben sich erheblich verbessert. Viele Vögel kommen im Herbst und Winter in die Greater Bay Area," so Helis. Derzeit arbeitet er an der weltweiten Investitionsförderung für die Guangzhou Development Zone.

„Meine Arbeit und mein Leben spielen sich in China ab. Ich hoffe, dass ich hier bis zu meiner Pensionierung arbeiten kann. Ich liebe China."

Im Dorf Huangling, im Kreis Wuyuan in der ostchinesischen Provinz Jiangxi, hat die Kommunalverwaltung die Entwicklung des Ökotourismus gefördert, indem sie die ökologischen Ressourcen und weitere Vorteile genutzt und einen Weg der integrierten industriellen Entwicklung eingeschlagen hat. Huangling ist ein in einer hügeligen Landschaft gelegenes Dorf, in dem die Dorfbewohner oftmals Getreide auf den Dächern ihrer Häuser trocknen. Die verschiedenen Feldfrüchte, die auf den runden Körben trocknen, ähneln einer Reihe von geöffneten Regenschirmen und bilden eine lebendige und ansprechende Szene.

Dieses Foto wurde von Sarah Mary De Meillon aufgenommen, einer südafrikanischen Studentin, die am Chinese Language and Culture College der Universität Huaqiao studiert. Die fröhliche Südafrikanerin hat sich selbst den schönen chinesischen Namen „Huang Mei Gui" gegeben, was so viel wie gelbe Rose bedeutet. Sie hat schon zahlreiche weitere malerische Orte in China besucht, wie den Huating See in der Provinz Anhui und den Yundang See in Xiamen in der Provinz Fujian.

„Die klaren Gewässer und die üppig bewaldeten Gebirgszüge in China sind wirklich atemberaubend schön! Ich habe Chinas Anstrengungen im Bereich des ökologischen Umweltschutzes und der Governance wirklich gespürt," erklärte sie.

Dieses Foto zeigt prächtige und malerische Felder im Kreis Tekes in der autonomen Präfektur Ili Kazak im Nordwesten Chinas in der autonomen Region Xinjiang Uygur. Das Foto wurde von Ng Pin Xiu aufgenommen, einer malaysischen Studentin der School of Civil Engineering an der Central South University.

Chinesische und ausländische Studenten in der Provinz Fujian ernten Tee in einem Teegarten im Wuyi Gebirge. Das Foto wurde von Alexander William aufgenommen, einem indonesischen Studenten an der Hochschule für chinesische Sprache und Kultur der Universität Huaqiao.

Dieses Foto zeigt einen herrlichen Blick auf das schneebedeckte Gebirge Xiling im Kreis Dayi in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Es wurde von Dhanushka N. Wanasinghe aus Sri Lanka, einem Forschungsstipendiaten am Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, aufgenommen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2199559/image_5023691_20270675.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2199560/image_5023691_20270769.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2199561/image_5023691_20270957.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2199562/image_5023691_20271066.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2199563/image_5023691_20272837.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2199564/image_5023691_20274191.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2199565/image_5023691_20274317.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2199566/image_5023691_20275521.jpg

SOURCE People's Daily

× Modal title

PRN Top Stories Newsletters Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly! Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.