Enthusiast Gaming en Hut 8 ondertekenen meerjarig strategisch partnerschap

Gaming, en dan vooral blockchain-gaming, zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 14,5% tot 2026 , nu gamers in staat zijn en geïnteresseerd zijn in het bezitten van hun eigen digitale activa.

Om de samenwerking te starten, zal Enthusiast Gaming een belangrijke update uitbrengen voor zijn first-person shooter-game EV.IO, met Hut 8 als presenterende sponsor. Hut 8 wordt ook een sponsor van Luminosity Gaming, de grootste esports-organisatie op Twitch met een sociale aanhang van meer dan 145 miljoen wereldwijd.

Door de voortdurende samenwerking wordt Hut 8-content geïntegreerd in het vliegwiel van communities, games en ervaringen van Enthusiast Gaming. Hut 8 is ook gepositioneerd om cruciale infrastructuurondersteuning te bieden door Enthusiast Gaming in zijn datacentra te hosten die aangesloten zijn op elektriciteitsnetwerken die worden aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare en emissievrije bronnen.

"Nu we nieuwe kansen in Web 3.0, de Metaverse, NFT's en cryptocurrency overwegen, zijn we er trots op om deel te nemen aan een partnerschap dat echt iets zal opleveren voor onze makers, gemeenschappen en fans, en om dingen van start te laten gaan met Hut 8 door ons vliegwiel van kansen voor hen, door onze nieuwste lancering van Addicting Games en als partner van Luminosity Gaming", aldus Adrian Montgomery, CEO van Enthusiast Gaming. "Met een van de grootste voorraden zelf gedolven Bitcoin van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, heeft Hut 8 zichzelf gevestigd als een innovatieve leider door het delven van digitale activa te overbruggen met de traditionele datacenterindustrie, en bedient nu zowel traditionele, hoogwaardige toepassingen en toepassingen in de gaming- en blockchain-ruimte."

"Als delver van digitale valuta met datacenterinfrastructuur zijn we ideaal gepositioneerd om onze krachten te bundelen met een van de grootste en snelstgroeiende gaming-entertainmentbedrijven van Noord-Amerika en de unieke voordelen van dit strategische partnerschap te genereren", aldus Jaime Leverton, CEO van Hut 8. "We kijken ernaar uit om Enthusiast Gaming in onze datacenters te hosten en samen te werken aan nieuwe ervaringen en content die ons zal verbinden met hun publiek van 300 miljoen Gen Z- en millennial-kijkers, van wie de meerderheid vertrouwd is met cryptovaluta."

Voorbeelden van Hut 8/EV.IO-visuals staan hier.

Over Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming is een geïntegreerd gaming-entertainmentbedrijf dat het grootste mediaplatform bouwt voor fans van videogames en esports om wereldwijd verbinding te maken en mensen te betrekken. Door de elementen van de vier kernpijlers; Media, Talent, Esports en Experiences te combineren, biedt Enthusiast Gaming een unieke kans en geïntegreerde benadering om het felbegeerde GenZ- en Millennial-publiek te bereiken en daarmee in contact te komen. Door zijn eigen mix van digitale media en entertainmentmiddelen heeft Enthusiast Gaming een enorm netwerk van gelijkgestemde gemeenschappen opgebouwd om de ultieme fan-ervaring te bieden.

Over Hut 8

Hut 8 is een van de grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa in Noord-Amerika, geleid door een team van technologen die bedrijven uitbouwen, volledig gericht op bitcoin, blockchain, web 3.0 en het slaan van een brug tussen de opkomende en traditionele werelden op het vlak van high-performance computing. Met twee locaties in Zuid-Alberta voor het delven van digitale activa en een derde locatie in North Bay, Ontario, alle drie in Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitspercentages in de industrie en een van de hoogste voorraden van zelf-gedolven Bitcoin van alle cryptominers of beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Met 36.000 vierkante meter aan geo-diverse datacenterruimte en cloud-capaciteit aangesloten op elektriciteitsnetwerken, aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen en emissievrije bronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa om het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele high-performance computing (Web 2.0) en opkomende sectoren voor het berekenen van digitale activa, blockchain-gaming en Web 3.0 bedient. Hut 8 was de eerste Canadese delver van digitale activa die op de Nasdaq Global Select Composite Index stond en het eerste blockchainbedrijf dat in 2021 aan de S&P/TSX Composite Index werd toegevoegd. Het team van Hut 8 van technologen op het gebied van het opzetten van bedrijven gelooft in gedecentraliseerde systemen, zijn ambassadeurs van krachtige, toonaangevende oplossingen en aanjagers van innovatie in het delven van digitale activa en high-performance computing, met een focus op ESG-afstemming. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die volgens de toepasselijke effectenwetgeving toekomstgerichte informatie kunnen impliceren. Alle verklaringen, anders dan die van historische feiten, die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen, uitkomsten, resultaten, ontwikkelingen, prestaties of prestaties waarvan Enthusiast Gaming verwacht of verwacht dat ze in de toekomst (geheel of gedeeltelijk) kunnen of zullen plaatsvinden, moeten worden beschouwd als toekomstgerichte informatie. Vaak, maar niet altijd, kan toekomstgerichte informatie worden geïdentificeerd aan de hand van woorden als "plannen", "verwacht", "wordt verwacht", "begroting", "gepland", "schat", "prognoses", " van plan is", "anticipeert" of "gelooft" of variaties (inclusief negatieve variaties) van dergelijke woorden en uitdrukkingen, of verklaringen gevormd in de toekomende tijd of die aangeven dat bepaalde acties, gebeurtenissen of resultaten "kunnen", "kunnen", "zouden ", "kunnen" of "zullen" (of andere variaties van het voorgaande) worden genomen, plaatsvinden, worden bereikt of geschieden. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verwachtingen, expertise, projecties, schattingen of karakteriseringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden door het management van Enthusiast Gaming en Hut 8, de geplande samenwerkingsactiviteiten inclusief het activeren van merken, het vermogen het genereren van de unieke voordelen van deze samenwerking, de mogelijkheid om samen te werken aan nieuwe ervaringen en inhoud binnen mobiel en blockchain-gaming, Web 3.0, NFT's en cryptocurrency, verbeteringen aan en de functionaliteit van gametitels gepubliceerd door Enthusiast Gaming, en de levering van Hut 8's datacenterinfrastructuur, het vermogen van Hut 8 om verbinding te maken met het publiek van Enthusiast Gaming van 300 miljoen Gen Z- en millennial-kijkers, het vermogen van Hut 8 om te blijven innoveren en toonaangevend te zijn in het delven van digitale activa en de traditionele datacenterindustrie, en het vermogen van Hut 8 om zowel traditionele high-performance applicaties als applicaties in de gaming- en blockchain-ruimte te blijven bedienen.

Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op veronderstellingen en analyses gemaakt door het bedrijf in het licht van zijn ervaring en zijn perceptie van historische trends, huidige omstandigheden en verwachte toekomstige ontwikkelingen, inclusief, maar niet beperkt tot, verwachtingen en veronderstellingen met betrekking tot: rente en wisselkoersen; kapitaalefficiëntie, kostenbesparing en synergiën; groei en groeipercentages; het succes in de esports- en gamingmedia-industrie; het groeiplan van het bedijf en het oordeel dat wordt toegepast bij de toepassing van de grondslagen voor financiële rapportage van het bedrijf en bij het opstellen van jaarrekeningen conform de toepasselijke standaarden voor financiële rapportage. Hoewel Enthusiast Gaming deze aannames als redelijk beschouwt, kunnen ze op basis van de momenteel beschikbare informatie onjuist blijken te zijn. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Bovendien houden toekomstgerichte verklaringen noodzakelijkerwijs bekende en onbekende risico's in, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, risico's die verband houden met algemene economische omstandigheden; nadelige gebeurtenissen in de sector; en toekomstige wetgevende, fiscale en regelgevende ontwikkelingen. Lezers worden gewaarschuwd dat de voorgaande lijst niet uitputtend is. Voor meer informatie over de risico's, onzekerheden en veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat verwachte kansen en werkelijke resultaten wezenlijk verschillen, verwijzen wij u naar de openbare deponeringen van Enthusiast Gaming die beschikbaar zijn op www.sedar.com. Lezers worden verder gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, aangezien er geen garantie kan worden gegeven dat de plannen, intenties of verwachtingen waarop ze zijn geplaatst, zullen plaatsvinden. Dergelijke informatie, hoewel deze door het management op het moment van opstelling als redelijk werd beschouwd, kan onjuist blijken te zijn en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden uitdrukkelijk gekwalificeerd door deze waarschuwende verklaring en weerspiegelen onze verwachtingen vanaf de datum hiervan, en kunnen dus daarna worden gewijzigd. Enthusiast Gaming verwerpt elke intentie of verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

