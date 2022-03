Enthusiast Gaming et Hut 8 signent un partenariat stratégique pluriannuel

En tant que leaders ambitieux à l'intersection des jeux et de l'exploitation minière des actifs numériques, Enthusiast Gaming et Hut 8 collaboreront sur de nouvelles expériences et de nouveaux contenus au sein des jeux mobiles et blockchain, du Web 3.0, des NFT et des cryptomonnaies.

Le jeu, plus précisément le jeu blockchain, devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 14,5 % jusqu'en 2026, maintenant que les joueurs sont capables de posséder leurs propres actifs numériques et sont intéressés par cette possibilité.

Pour lancer ce partenariat, Enthusiast Gaming publiera une mise à jour importante de son jeu de tir à la première personne EV.IO, dont Hut 8 sera le sponsor principal. Hut 8 deviendra également le sponsor de Luminosity Gaming, la première organisation de sports électroniques sur Twitch avec plus de 145 millions de fans dans le monde.

Dans le cadre de ce partenariat, le contenu de Hut 8 sera intégré au volant de communautés, de jeux et d'expériences d'Enthusiast Gaming. Hut 8 est également en mesure de fournir un soutien infrastructurel essentiel en hébergeant Enthusiast Gaming dans ses centres de données, qui sont connectés à des réseaux électriques alimentés par d'importantes ressources renouvelables et sans émissions.

« Au moment où nous envisageons de nouvelles opportunités dans le Web 3.0, le Metaverse, les NFT et les cryptomonnaies, nous sommes fiers de nous joindre à un partenariat qui sera vraiment bénéfique pour nos créateurs, nos communautés et nos fans, et de donner le coup d'envoi avec Hut 8 en lui faisant profiter de notre volant d'opportunités grâce à notre dernier lancement d'Addicting Games, et en tant que partenaire de Luminosity Gaming » a déclaré Adrian Montgomery, PDG d'Enthusiast Gaming. « Avec l'une des plus grandes réserves de Bitcoin autominé de toute société cotée en bourse dans le monde, Hut 8 s'est imposée comme un leader innovant en établissant un pont entre l'exploitation minière d'actifs numériques et l'industrie traditionnelle des centres de données, et propose désormais à la fois des applications traditionnelles de haute performance et des applications dans le domaine des jeux et de la blockchain. »

En tant que mineurs de monnaie numérique dotés d'une infrastructure de centre de données, nous sommes idéalement positionnés pour unir nos forces à l'une des plus grandes entreprises de divertissement de jeux d'Amérique du Nord à la croissance la plus rapide et pour générer les avantages uniques de ce partenariat stratégique », a déclaré Jaime Leverton, PDG de Hut 8. Nous sommes ravis d'accueillir Enthusiast Gaming dans nos centres de données et de collaborer à de nouvelles expériences et à de nouveaux contenus qui nous connecteront à leur public de 300 millions de téléspectateurs de la génération Z et de Millennial, dont la majorité est adepte des cryptomonnaies. »

Des échantillons des visuels de Hut 8/EV.IO sont disponibles ici.

À propos d'Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming est une entreprise intégrée de divertissement par le jeu, qui construit la plus grande plateforme médiatique pour les fans de jeux vidéo et de sports électroniques et leur permet de nouer des liens et de dialoguer dans le monde entier. En combinant les éléments de ses quatre piliers fondamentaux, à savoir les médias, les talents, les sports électroniques et les expériences, Enthusiast Gaming offre une opportunité unique et une approche intégrée pour atteindre son public très convoité de la génération Z et de Millennial et de communiquer avec lui. Grâce à son mélange exclusif de médias numériques et d'actifs de divertissement, Enthusiast Gaming a construit un vaste réseau de communautés partageant les mêmes idées afin d'offrir une expérience ultime aux fans.

À propos de Hut 8

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'affaires, qui s'intéressent au bitcoin, à la blockchain, au web 3.0 et au rapprochement entre les mondes du calcul haute performance naissant et traditionnel. Détenant trois sites au Canada, dont deux sites de minage d'actifs numériques situés dans le sud de l'Alberta et un troisième site à North Bay, dans l'Ontario, Hut 8 possède l'un des taux de capacité installée les plus élevés du secteur et détient une des plus grandes réserves de bitcoins autominés au monde parmi les mineurs de cryptomonnaie et sociétés cotées en bourse. Avec plus de 3 344 mètres carrés d'espace de centre de données et de capacité cloud géodiversifiée reliée à des réseaux électriques et alimentés par des sources d'énergies renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui sert à la fois le calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et les secteurs naissants de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Premier mineur canadien d'actifs numériques à figurer sur l'indice composite Nasdaq Global Select, Hut 8 est devenue en 2021 la première société de blockchain ajoutée à l'indice composite S&P/TSX. Les technologues de Hut 8, spécialisés en développement des affaires, croient aux systèmes décentralisés. En tant que responsables de puissantes solutions à la pointe de l'industrie, ils dirigent l'innovation en matière de minage d'actifs numériques et de calcul haute performance, tout en mettant l'accent sur la conformité à l'égard des principes ESG (l'environnement, le social et la gouvernance). À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent constituer des informations prospectives en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Toutes les déclarations, autres que celles concernant des faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements, de résultats, d'évolutions, de rendements ou de réalisations qu'Enthusiast Gaming prévoit ou s'attend à voir se produire à l'avenir (en tout ou en partie) doivent être considérées comme des informations prospectives. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est attendu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « estime » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formulées au futur ou indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront » (ou d'autres variantes de ce qui précède) pris, vont survenir, être réalisés ou se concrétiser. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les attentes, l'expertise, les projections, les estimations ou les caractérisations d'événements ou de circonstances futurs par la direction d'Enthusiast Gaming et de Hut 8, les activités de partenariat prévues, y compris les activations de marque, la capacité de générer les avantages uniques de ce partenariat, la capacité de collaborer à de nouvelles expériences et à de nouveaux contenus dans le cadre des jeux mobiles et blockchain, du Web 3. 0, des NFT et des cryptomonnaies, les améliorations et la fonctionnalité des titres de jeux publiés par Enthusiast Gaming, et la fourniture de l'infrastructure de centre de données de Hut 8, la capacité de Hut 8 à être en contact avec le public d'Enthusiast Gaming composé de 300 millions de téléspectateurs de la génération Z et de Millennial, la capacité de Hut 8 à continuer à innover et à être leader dans le secteur de l'exploitation minière des actifs numériques et des centres de données traditionnels, et la capacité de Hut 8 à continuer à offrir des applications traditionnelles à haute performance ainsi que des applications dans le domaine des jeux et de la blockchain.

Les déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses et des analyses faites par la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, y compris, mais sans s'y limiter, les attentes et les hypothèses concernant : les taux d'intérêt et de change ; la rentabilité du capital, les économies de coûts et les synergies ; la croissance et les taux de croissance ; le succès dans les sports électroniques et l'industrie des médias de jeux ; le plan de croissance de la Société, et le jugement exercé dans l'application des méthodes comptables de la Société et dans la préparation des états financiers conformément aux normes d'information financière applicables. Bien que Enthusiast Gaming considère que ces hypothèses sont raisonnables selon les informations disponibles actuellement, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives impliquent nécessairement des risques connus et inconnus, y compris, sans s'y limiter, les risques liés aux conditions économiques générales, aux événements défavorables survenus dans le secteur et aux évolutions législatives, fiscales et réglementaires futures. Le lecteur est averti que la liste qui précède n'est pas exhaustive. Pour de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les opportunités anticipées diffèrent sensiblement des résultats réels, veuillez vous reporter aux documents publics d'Enthusiast Gaming qui sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont en outre invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, car rien ne garantit que les plans, intentions ou attentes sur lesquels elles reposent se concrétiseront. Ces informations, bien que considérées comme raisonnables par la direction au moment de leur préparation, peuvent s'avérer inexactes et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde et reflètent nos attentes à la date du présent document, et sont donc susceptibles de changer par la suite. Enthusiast Gaming décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Contacts : Relations avec les investisseurs d'Enthusiast Gaming : Eric Bernofsky, directeur général, [email protected]; Relations avec les médias d'Enthusiast Gaming : Derek Holota, Provident Communications, [email protected], 343-422-5606; Relations avec les investisseurs de Hut 8, Sue Ennis, [email protected]; Relations avec les médias de Hut 8 : Dea Masotti Payne, North Strategic, [email protected]

