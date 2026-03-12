ENTRADAS YA A LA VENTA PARA LA SEGUNDA EDICIÓN ANUAL DEL PUERTO RICO WINE & FOOD FESTIVAL PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

Celebración culinaria y cultural se llevará a cabo del 23 al 26 de abril con la participación de reconocidos chefs y mixólogos, incluyendo a Mario Pagán, Ayesha Nurdjaja, Juan Manuel Barrientos, Geoffrey Zakarian, Scott Conant, Ming Tsai, Todd English y más.

SAN JUAN, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las entradas ya están a la venta para la segunda edición anual del Puerto Rico Wine & Food Festival presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. La celebración culinaria y cultural de cuatro días regresa del 23 al 26 de abril de 2026 en La Concha Resort en San Juan y en destacados destinos alrededor de la isla, con la participación de reconocidos y galardonados chefs, restauradores, bodegas, sommeliers y mixólogos.

"Estamos emocionados de regresar por segundo año después de la increíble y cálida recepción que tuvo nuestro evento inaugural", dijo el fundador del festival, Robert Weakley. "Este año nos enorgullece presentar una alineación de talento local, regional e internacional que representa lo mejor de las industrias culinaria y de hospitalidad".

El chef principal y anfitrión del festival, Mario Pagán, agrega: "Este festival es una celebración de cultura, comunidad, colaboración y de nuestro compromiso continuo de elevar a Puerto Rico como un destino culinario de clase mundial. No podemos esperar por reunirnos nuevamente y que el evento de este año sea aún más increíble".

El Puerto Rico Wine & Food Festival contará nuevamente con eventos favoritos del público, como la serie de múltiple-cursos OpenTable Power Lunch Series, organizada por reconocidos chefs como Ming Tsai y el chef anfitrión del festival, Mario Pagán, además de nuevas experiencias gastronómicas y degustaciones en toda la isla. Entre los eventos destacados se encuentran el torneo de golf Birdies & Bites y la Recepción de Apertura; Masters of Sabor como parte de el Friends of James Beard Benefit Series, y la experiencia gastronómica Rum y Rumba, con más de 15 chefs reconocidos compartiendo sus platos, más de 75 bodegas ofreciendo degustaciones, y la participación de los mejores mixólogos y sommeliers de la isla, así como cenas íntimas y exclusivas de varios tiempos en distintos destinos de Puerto Rico.

Entre los chefs y restauradores locales y nacionales participantes se encuentran: Mario Pagán (chef y restaurador, Mario Pagán y Chayote); Juan Manuel Barrientos (chef y empresario, Elcielo Hospitality Group); Geoffrey Zakarian (chef y restaurador, Zakarian Hospitality); Monti Carlo (chef y personalidad de televisión); Ayesha Nurdjaja (Shuka, Shukette); Scott Conant (Mora, The Americano); Ming Tsai (Blue Dragon, BaBa); Paul Bartolotta (chef y restaurador, The Bartolotta Restaurants); Jason Neroni (DANTE); Todd English (Figs by Todd English); Natalia Rivera (La Concha Resort); Nasha Fondeur (The Condado Collection); Roberto Treviño (DRGN y Budatai); Wilo Benet (Wilo Eatery & Bar); Jason O. González Dávila (Areyto Modern Cuisine); Giovanna Huyke; José Álvarez (Andaluz); Sebastián Rosado (Levant); Trent Eichler (Bottles); Enrique Piñeiro (Mesa 364); José Mendín (Mar Y Rosa, Casa Isola Miami); René Marichal, Raúl Correa y Xavier Pacheco (Bacoa Finca + Fogón); Joerick Rivera (BAKKU Japanese Eatery & Crudo Bar); Abel Mendoza (Estela); César Vega y Daysi Rincón (Godai by Sakana), entre muchos otros.

El Puerto Rico Wine & Food Festival presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico mantiene su compromiso de apoyar a la comunidad culinaria de la isla y a la economía local. El festival destaca ingredientes de origen local —desde café y productos agrícolas frescos hasta productos artesanales— ayudando a impulsar a agricultores, artesanos y pequeños negocios en todo Puerto Rico. Además, el festival apoya Puerto Rico Eats for Good, una iniciativa que se desarrolla durante todo el año y está dedicada a la educación culinaria y del vino a través de becas y oportunidades de desarrollo profesional.

Los precios de las entradas para las experiencias con todo incluido del Puerto Rico Wine & Food Festival comienzan en $175 y varían según el evento. Los asistentes podrán crear su propia experiencia del festival mediante paquetes disponibles en línea, y también habrá entradas individuales para cada evento.

Se continuarán anunciando eventos adicionales y chefs participantes en las próximas semanas.

Para más información sobre el Puerto Rico Wine & Food Festival presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, visite el sitio web oficial del festival.

Acerca del Puerto Rico Wine & Food Festival presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico

Una celebración de la excelencia gastronómica impregnada de sabor y tradición local, el Puerto Rico Wine & Food Festival es una experiencia de inmersión culinaria y cultural de cuatro días que se llevará a cabo del 23 al 26 de abril de 2026 en La Concha Resort en San Juan, Puerto Rico. El festival reúne a chefs, mixólogos, sommeliers y enólogos locales y nacionales para ofrecer una experiencia culinaria sin precedentes en la isla. Además, busca generar un impacto significativo en la comunidad a través de la organización sin fines de lucro Puerto Rico Eats for Good, fomentando un espíritu de generosidad que va mucho más allá de la mesa.

Acerca de Puerto Rico Eats for Good

Puerto Rico Eats for Good, una organización sin fines de lucro 501(c)(3), está dedicada a fomentar el crecimiento y las oportunidades para estudiantes de gastronomía y hospitalidad en Puerto Rico. Como brazo filantrópico del Puerto Rico Wine & Food Festival, la organización recauda fondos mediante eventos culinarios e iniciativas durante todo el año para ofrecer becas, capacitación laboral y apoyo profesional. Al promover el desarrollo profesional e invertir en el talento local, Puerto Rico Eats for Good busca contribuir al vibrante panorama culinario de la isla y garantizar el éxito a largo plazo de sus estudiantes y profesionales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2932232/Puerto_Rico_Wine_Food_Festival_Logo.jpg

