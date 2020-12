Entre no animado mundo de Gardenscapes na AppGallery hoje

Como parte da campanha dee fim de ano Game Fest da AppGallery, os usuários da Huawei podem aproveitar ofertas exclusivas com reembolso de até 20%, a melhor oferta que você pode encontrar, em compras feitas no aplicativo durante o inverno.

"Estamos muito satisfeitos em poder oferecer a mais jogadores de todo o mundo o acesso ao nosso amado jogo Gardenscapes com o lançamento na AppGallery. O suporte e a assessoria que recebemos da Huawei no processo têm sido ótimos e temos o prazer de oferecer valores de reembolso ao nosso público fiel", disse Maxim Kirilenko, diretor de desenvolvimento de negócios da Playrix.

Os jogadores que já têm Gardenscapes instalado podem simplesmente entrar com sua conta no Facebook para salvar o progresso do jogo. Para fazer download do jogo na AppGallery e, receber ofertas exclusivas de reembolso, o usuário deve entrar com a mesma conta de Facebook (ou baixar a AppGallery aqui se estiver usando um dispositivo que não seja Huawei).

Em Gardenscapes, os jogadores poderão se divertir reconstruindo um glorioso jardim por meio de uma experiência de jogo conhecida, porém nova. Além da mecânica padrão do quebra-cabeça match-3, o jogo oferece power-ups e boosters especiais, como Firecrackers e Bombs, para mudar a experiência geral de jogo para os usuários. Milhares de níveis exclusivos e diferentes níveis de dificuldades certamente agradarão aos fãs de jogos de quebra-cabeça!

O jogo também tem um enredo elaborado, o que agrega uma dimensão diferente como um todo. À medida que avançam no processo de restauração, os jogadores descobrirão os vários segredos por trás do jardim enquanto são acompanhados por vários personagens únicos e um adorável animal de estimação. Em Gardenscapes, os jogadores podem até formar uma equipe com seus amigos, sincronizando suas contas de Facebook. Sincronizados, eles podem enviar vidas um ao outro e se associar para alcançar a primeira posição na tabela de liderança.

"Com o lançamento de Gardenscapes da Playrix na AppGallery, estamos muito felizes em receber outro grande parceiro em nossa loja de aplicativos em rápido crescimento. Com esta oferta exclusiva, colocamos nossos consumidores no comando, oferecendo valor adicional por meio de uma nova forma de curtir os jogos. Graças à AppGallery, os usuários podem personalizar e gerenciar por completo seu mundo de aplicativos, com um portal aberto e seguro que oferece liberdade, escolha e flexibilidade", disse Jaime Gonzalo, vice-presidente da Huawei Mobile Services Europe.

A AppGallery, que é a loja oficial de aplicativos Android da HUAWEI, busca ser a loja oficial de aplicativos que oferece mais opções aos consumidores e disponibiliza aos desenvolvedores tecnologia mais inovadora para redefinir possibilidades de experiências dos usuários. A Game Fest, campanha global de final de ano que procura incentivar os usuários a explorar novas maneiras de jogar na plataforma oferecendo uma série de benefícios exclusivos, é uma das muitas campanhas que a AppGallery oferece ao longo do ano e é uma prova do compromisso da AppGallery em concretizar sua visão.

A AppGallery também colabora ativamente com as principais marcas globais e desenvolvedores de jogos para integrá-los à plataforma e garantir que os consumidores tenham acesso aos jgos mais populares para celular. A AppGallery disponibiliza milhares de aplicativos em 18 categorias incluindo jogos, mídia social e entretenimento para mais de 500 milhões de usuários ativos em mais de 170 países e regiões de todo o mundo.

Os detalhes da promoção para os diferentes países participantes são os seguintes:

Na Europa e na Rússia, os jogadores podem receber reembolso de 20% nas compras de 15 de dezembro a 14 de janeiro, e nos Emirados Árabes Unidos, Reino da Arábia Saudita, Kuwait, Jordânia, Egito, Iraque, Qatar, Bahrain, Omã, Paquistão, Marrocos e África do Sul, receberão reembolso de 15% entre 25 a 31 de dezembro.

Na América Latina, os usuários da Huawei podem aproveitar essas ofertas de 24 de dezembro a 8 de janeiro com reembolso de 15% para jogadores residentes no Brasil e na Argentina e 20% para México, Colômbia, Chile, Peru, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá e República Dominicana.

E mais ainda, não apenas para os usuários de Huawei na região chinesa de HongKong, Taiwan e Macau, mas também para os usuários nas Filipinas, Malásia e Singapura, que podem obter 20% de reembolso de 15 de dezembro a 31 de dezembro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1387474/Huawei_AppGallery.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei