Plongez dans le monde vivant de Gardenscapes sur AppGallery aujourd'hui

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir à davantage de joueurs du monde entier l'accès à notre jeu Gardenscapes très apprécié en le lançant sur AppGallery. Le soutien et les conseils que nous avons reçus de Huawei au cours du processus ont été formidables et nous sommes heureux de pouvoir proposer des réductions à notre public engagé. » a déclaré Maxim Kirilenko, directeur du développement commercial chez Playrix.

Pour ceux qui ont déjà installé Gardenscapes, les joueurs peuvent simplement se connecter avec leur compte Facebook pour enregistrer la progression du jeu. Le jeu peut alors être téléchargé sur AppGallery pour réclamer des offres exclusives de cashback en se connectant via le même compte Facebook (ou en téléchargeant AppGallery ici si vous utilisez un appareil non-Huawei).

Dans Gardenscapes, les joueurs auront la satisfaction de reconstruire un jardin à sa gloire d'antan grâce à une expérience de jeu à la fois familière et nouvelle. En plus des mécanismes de puzzle match-3 standards, le jeu propose des bonus et des boosters spéciaux, tels que des pétards et des bombes, afin de modifier l'expérience de jeu globale des utilisateurs. Avec des milliers de niveaux uniques et des degrés de difficulté variés, il ravira les amateurs de jeux de puzzle !

Le jeu a également un scénario complexe qui ajoute une dimension différente à l'expérience dans son ensemble. En procédant à la restauration, les joueurs pourront découvrir les différents secrets du jardin en compagnie de divers personnages uniques et d'un adorable animal de compagnie. Les joueurs peuvent même faire équipe avec leurs amis sur Gardenscapes en synchronisant leur compte Facebook. Une fois synchronisés, ils peuvent s'envoyer des vies et s'associer pour atteindre la première place du classement.

« Avec le lancement de Gardenscapes par Playrix sur AppGallery, nous sommes heureux d'accueillir un autre grand partenaire dans notre magasin d'applications en pleine expansion. Avec cette offre exclusive, nous mettons nos consommateurs aux commandes, en leur offrant une valeur ajoutée grâce à de nouvelles façons de profiter des jeux. Grâce à AppGallery, les utilisateurs peuvent personnaliser et gérer entièrement leur monde d'applications, avec une passerelle ouverte sûre et sécurisée qui offre liberté, choix et flexibilité », a déclaré Jaime Gonzalo, vice-président de Huawei Mobile Services Europe.

AppGallery, le magasin d'applications Android officiel de HUAWEI, s'efforce d'être le marché d'applications ultime qui offre aux consommateurs un plus grand choix et aux développeurs une technologie plus innovante pour redéfinir les possibilités d'expériences des utilisateurs. La campagne mondiale Game Fest de fin d'année, qui vise à encourager les utilisateurs à explorer de nouvelles façons de jouer sur la plate-forme grâce à une série d'avantages exclusifs, est l'une des nombreuses campagnes qu'AppGallery propose tout au long de l'année et témoigne de l'engagement d'AppGallery à réaliser sa vision.

AppGallery collabore aussi activement avec les plus grandes marques mondiales et les développeurs de jeux pour les intégrer à la plateforme afin de garantir aux consommateurs l'accès à certains des jeux mobiles les plus populaires. AppGallery fournit à plus de 500 millions d'utilisateurs actifs dans plus de 170 pays et régions du monde entier des milliers d'applications dans 18 catégories, dont les jeux, les médias sociaux, le divertissement et bien d'autres encore.

Les détails de la promotion pour les différents pays participants sont les suivants :

Les joueurs d'Europe et de Russie peuvent bénéficier de 20 % de réduction sur leurs achats du 15 décembre au 14 janvier. Les joueurs des Émirats arabes unis, du Royaume d'Arabie saoudite, du Koweït, de Jordanie, d'Égypte, d'Irak, du Qatar, de Bahreïn, d'Oman, du Pakistan, du Maroc et d'Afrique du Sud recevront 15 % de réduction du 25 décembre au 31 décembre.

En Amérique latine, les utilisateurs de Huawei peuvent profiter de ces offres du 24 décembre au 8 janvier avec une remise de 15 % pour les joueurs basés au Brésil et en Argentine, et de 20 % pour le Mexique, la Colombie, le Chili, le Pérou, le Guatemala, le Costa Rica, l'Honduras, le Salvador, le Panama et la République dominicaine.

De plus, non seulement les utilisateurs de Huawei dans la région chinoise de Hong Kong, Taiwan et Macao, mais aussi les utilisateurs aux Philippines, en Malaisie et à Singapour, peuvent obtenir un remboursement de 20 % du 15 au 31 décembre.

